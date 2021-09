Café Brändle aus Unterägeri ist auf animap.ch eingetragen

Coronapandemie Gastronom aus Unterägeri: «Werde ich gezwungen, die Zertifikatspflicht einzuhalten, werde ich das Café schliessen» Café-Inhaber Thomas Brändle verzichtet darauf, seine Gäste nach einem Coronazertifikat zu fragen. Er will niemanden diskriminieren und wünscht sich einen anderen Umgang mit dem Virus. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 21.09.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Brändle. Bild: Stk

«In erster Linie stimmt es für mich nicht, dass ich den Gesundheitsstand meiner Gäste kontrollieren muss. Das kommt mir völlig schräg vor», sagt Thomas Brändle, Inhaber des Café Brändle in Unterägeri, gleich zu Beginn des Gesprächs. Hier werden keine Coronazertifikate kontrolliert. Brändle hat seinen Gastrobetrieb auf animap.ch eingetragen, jenem «diskriminierungsfreien Branchenportal» (siehe folgender Artikel). «Wir haben ein grosses Café, viel Platz und einen Wintergarten. Wir können so die Abstände gut einhalten. Wir halten uns ans Schutzkonzept», ergänzt er. Zudem gebe es keine Evidenz, dass es in der Gastronomie vermehrt zu Ansteckungen komme.

Brändle widersetzt sich damit der geltenden Zertifikatspflicht, die in Innenräumen von Restaurants, Kinos, Museen oder Fitnesszentren gilt. Kontrolliert wurde das Restaurant bisher nicht. Angst davor hat Thomas Brändle nicht. Er beruft sich, wie auch auf der Plattform Animap vermerkt, auf Artikel 8, Diskriminierungsverbot, sowie auf Artikel 27, Wirtschaftsfreiheit, der Schweizerischen Bundesverfassung. «Ich glaube nicht, dass eine Busse gerechtfertigt ist», sagt er und ergänzt: «Werde ich gezwungen, die Zertifikatspflicht einzuhalten, werde ich das Café schliessen.» Das sei ihm lieber, als wenn er nicht mehr alle willkommenheissen dürfe.

Der Betrieb ist bereits seit März eingetragen

Brändle handelt aus Überzeugung und nicht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er ist seit Anfang bei Animap dabei, hat seinen Betrieb bereits im März eingetragen – zu einem Zeitpunkt, als es in der Schweiz noch keine Diskussion um eine Zertifikatspflicht gab. Davon, dass er nun direkter von den beschlossenen Massnahmen des Bundesrats betroffen ist als andere Unternehmen wie etwa Drogerien oder Betriebe im Bereich Detailhandel, lässt er sich nicht beirren. Das Lokal ist aber nicht explizit gekennzeichnet, es prangt kein Animap-Sticker am Eingang. «Zu uns kommen viele ältere Gäste, viele Stammgäste. Die sind zunehmend durch die ständig wechselnden Massnahmen verunsichert», führt er aus. Die Situation mache sie nervös, viele hätten auch Angst, sich oder den Wirt in eine unangenehme Situation zu bringen.

Das sei auch eine Belastung für die Mitarbeiter. Viele Gäste hätten ein grosses Mitteilungsbedürfnis, würden ihre Sorgen und Frustration bei den Angestellten abladen. «Das ist verständlich, wir alle müssen ja über die Ausnahmesituation reden, aber für die Mitarbeiter ist das zusätzlich anstrengend, auch psychisch.» Die Mitarbeiter sind über das Vorgehen ihres Chefs informiert, wie Brändle sagt. Sie arbeiten weiterhin freiwillig mit Masken.

Er wünsche sich einen anderen Ansatz im Umgang mit der Coronapandemie: «Wir können das Virus offensichtlich nicht ausrotten, also müssen wir damit leben», ist er überzeugt und ergänzt: «Und zwar so, dass wir niemanden ausschliessen müssen und jeder seine eigene Wahl treffen kann.»