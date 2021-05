Coronapandemie Die Pflegerinnen und Pfleger kommen nicht zur Ruhe Die Berufsgruppe muss trotz Aufmerksamkeit und Anerkennung weiterhin für ihre Rechte kämpfen. Daran erinnert wird auch mit dem «Walk of Care» durch die Stadt Zug. Carmen Rogenmoser 11.05.2021, 05.00 Uhr

Der Applaus von den Balkonen ist verstummt, geschuftet aber wird in gleichem Mass wie vorher: Kaum eine Berufsgruppe ist im vergangenen Jahr so in den Fokus gerückt wie die Pflegenden. Ob Spitex-Mitarbeiter, Altenpflegerinnen oder Pflegende in den Spitälern, sie alle haben während der Coronapandemie Aussergewöhnliches geleistet. Gedankt wurde es ihnen im ersten Lockdown im letzten Frühling mit Applaus. Doch was folgte auf diese Aufmerksamkeit? Wie nachhaltig ist die Anerkennung? Und wie sieht der Alltag der Pflegenden gegenwärtig aus, ist Normalität eingekehrt?