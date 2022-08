Coronapandemie Ein Massnahmenkritiker aus Hünenberg will grundsätzliche Antworten – das Bundesgericht lässt ihn abblitzen Der 39-Jährige stellt die Konformität der Covid-19-Verordnung mit der eidgenössischen Verfassung in Frage. Sein Versuch, über einen Strafbefehl an die höchste juristische Instanz zu gelangen, schlug fehl. Rückblick auf einen steinigen Weg, der ihn ernüchtert zurücklässt. Jetzt kommentieren 26.08.2022, 14.00 Uhr

Vom 6. Juli 2020 an mussten schweizweit alle Passagiere in den öffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken tragen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 6. Juli 2020)

Die Schweizerische Eidgenossenschaft verfügt im Gegensatz zu ihren Nachbarstaaten nicht über ein Verfassungsgericht gegenüber Bundesgesetzen. Dies wohl, weil jene dem fakultativen Referendum unterliegen, das Volk also darüber abstimmen kann. Wenn es aber um die Frage geht, ob in Kraft getretene Bundesgesetze im Einklang mit den verfassungsmässigen Rechten der Bürger stehen, ist hierzulande keine Justizinstanz dafür zuständig.

Das hat ein 39-jähriger Hünenberger kürzlich erfahren, als er das Bundesgericht anrief, sich mit seinem Fall zu befassen. Der Mann war im März 2021 bei einer Billettkontrolle im Zug in der Nordwestschweiz ohne Gesichtsmaske angetroffen worden. Jene war damals wegen der vom Bund erlassenen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie vorgeschrieben.

Der Hünenberger hatte absichtlich keine angezogen. Er war kritisch gegenüber den Massnahmen eingestellt. Vor allem aber missfiel ihm «die Machtlosigkeit als Bürger gegenüber staatlichen Verfügungen», beschreibt er seine Gefühlslage.

Angeblich monatelang kein Attest zeigen müssen

Er habe den Behörden den Spiegel vorhalten und sie auf Widersprüche hinweisen wollen, sagt er. So verwies er beispielsweise auf ein medizinisches Attest, das ihm erlaubt hätte, keine Maske zu tragen; allerdings ohne eines zu besitzen. Damit sei er im öffentlichen Verkehr monatelang durchgekommen. «Die meisten Kontrolleure interessierte dies nicht», schrieb er an das Strafgericht Basel, wo im Januar 2022 sein Fall hätte verhandelt werden sollen.

Es ging dabei nicht nur um die Zuwiderhandlung gegen das Epidemiengesetz, auf das sich der Bundesrat bei der Ausrufung der Maskentragepflicht berief. Sondern auch um Ungehorsam gegen die Billettkontrolleurin sowie Diensterschwerung für die Transportpolizei.

Letzteres, weil er sich geweigert hatte, sich am Bahnhof auszuweisen, bevor sich die Transportpolizisten ausgewiesen hatten. Er hätte sich der Überprüfung entziehen wollen, geht aus den unserer Zeitung vorliegenden Unterlagen zum Fall hervor. Busse und Gebühren betrugen zu diesem Zeitpunkt 805.30 Franken.

Unentschuldigtes Fernbleiben versus Maskenpflicht

Der Beschuldigte trug auch beim Erscheinen zum Gerichtstermin keine Maske. Das Strafgericht verwehrte ihm deshalb den Zugang zum Gerichtssaal. Die Verhandlung wurde wegen seiner Absenz im Saal gar nicht erst begonnen. Dies mit Verweis auf die Strafprozessordnung, wo es heisst:

«Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.»

Den Hünenberger irritierte das. «Ich war ja nachweislich anwesend, wurde aber nicht zugelassen.» Er zog den Fall an das Basler Appellationsgericht weiter. Dieses stützte die Vorinstanz, zumal der Einzelrichter dem Einsprecher mitgeteilt hatte, dass er sich auch dispensieren lassen konnte. Damit, so stellt das Appellationsgericht fest, wäre er «keiner Rechte verlustig gegangen». Allerdings hätte er im Falle mit dem Akzeptieren der Dispensierung auf die Teilnahme an der Zeugenbefragung verzichtet. Das wollte er nicht.

Akten auf CD-Rom

Im Vorfeld hatte es eine Situation gegeben, in der die Justiz auf Insistieren des Beschuldigten eingelenkt hatte. So hatte er beim Strafgericht von seinem Recht auf Akteneinsicht Gebrauch machen wollen, ohne aber die dafür vorgeschriebene Gesichtsmaske zu tragen. Deshalb wurde er am Empfang abgewiesen.

Das Gericht liess dem Hünenberger die Akten schliesslich auf einer CD-Rom zukommen. Dies, nachdem es ihm bei früherer Gelegenheit ausgerichtet habe, das sei nicht möglich, sagt er.

Der Gang ans Bundesgericht

Im April dieses Jahres rief er mit Unterstützung eines Rechtsbeistands das Bundesgericht an. Dabei warf er unter anderem die Frage nach der Übereinstimmung der Massnahme mit der Verfassung auf.

Dies vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat mit der Covid-19-Verordnung sich über das «verfassungsrechtliche Verbot der Schaffung von Strafnormen wissentlich und willentlich, also vorsätzlich hinweggesetzt» habe. Aus diesem Grund bestehe für «Gesichtsverhüllungszwänge» keine gesetzliche Grundlage, wodurch auch die Ahndung mittels Bussen entfallen würde.

Das Bundesgericht tritt nicht auf die Beschwerde ein, geht aus dem Urteil von Mitte Juni hervor. Die in der Beschwerde erwähnten Themen gehörten nicht zum Verfahrensgegenstand, also den Entscheiden der Instanzen in Basel, lassen die Bundesrichter den Hünenberger wissen. Überdies bestehe ein «offensichtlicher Begründungsmangel» hinsichtlich des Artikels 42 des Bundesgerichtsgesetzes. Darin heisst es unter anderem:

«Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist.»

Das war beim Hünenberger Fall anscheinend nicht gegeben.

Bundesgericht kann Verordnungen überprüfen

Der Beschuldigte hatte mit dem Gang vor Bundesgericht vergeblich versucht, grundsätzliche Antworten zur Vereinbarkeit der auf das Covid-19-Gesetz beziehungsweise das Epidemiengesetz gestützten Massnahmen mit der Verfassung zu erhalten.

Dabei hätte das Bundesgericht durchaus die Kompetenz, Verordnungen des Bundesrates bei deren Anwendung auf ihre Verfassungsmässigkeit zu überprüfen, schreibt der Staats- und Verwaltungsrechtler Felix Uhlmann, der einen Lehrstuhl an der Universität Zürich hat, auf Anfrage.

Neuer Anlauf in der Politik

Das nützt dem 39-jährigen Hünenberger nichts. Hierzulande ist der Rechtsweg für ihn zu Ende. Denn es gibt wie erwähnt kein Verfassungsgericht, das er noch anrufen könnte.

Im Parlament gab es mehrere vergebliche Versuche, eine solche Gerichtsbarkeit zu schaffen, zuletzt 2012. Im Ständerat sind derzeit zwei gleichlautende Motionen dazu hängig.

Einer der Motionäre ist der Graubündner Mitte-Vertreter Stefan Engler. Er war einst Gegner eines Verfassungsgerichts hierzulande. Sein Sinneswandel sei während der Pandemie erfolgt, sagte er der NZZ. Es habe in der Bevölkerung grosses Unverständnis dafür geherrscht, dass sich der Einzelne nicht gegen die Covid-Massnahmen habe wehren können.

Erschüttertes Vertrauen in die Justiz

Das gilt auch für den Hünenberger, der mit seiner Beschwerde vor dem Bundesgericht abgeblitzt ist. Er hat die auf 1800 Franken gestiegenen Kosten mittlerweile beglichen.

Der Weg durch die Instanzen habe ihn ernüchtert. Er sagt:

«Corona hat gezeigt: Justiz und Staat können machen, was sie wollen.»

Ihm graue vor einer Zukunft in einer Schweiz, in der «das Potenzial zum willkürlichen Verfügen von Massnahmen durch die Behörden» vorhanden sei.

