Zug: Gastronomie-Bilanz nach einem Monat Zertifikatsausweitung

Coronapandemie Ein Monat Zertifikatspflicht – waren die Sorgen der Zuger Wirte berechtigt? Am 13. September wurde die Zertifikatspflicht auf Innenräume ausgedehnt. Gastronomen befürchteten fehlende Gäste und Umsatzeinbussen; nicht zu Unrecht, zeigt unsere Umfrage. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Für einen Restaurantbesuch muss das Coronazertifikat kontrolliert werden. Bild: Nadia Schaerli (Luzern, 13. September 2021)

Wenige Wochen ist es her, seit der Bundesrat verkündete, dass die Zertifikatspflicht ab dem 13. September auf eine Vielzahl von Innenräumen ausgeweitet wird. Betroffen war neben Kinos, Fitnesscenter und Schwimmbädern auch die Gastronomie von der 3G-Regel. Seither muss von den Gästen ein Zertifikat inklusive Ausweis verlangt werden. Der Branchenverband Gastro-Suisse war wenig erfreut über diese Massnahme des Bundes und sprach bereis im Vorfeld von «einer Spaltung der Gesellschaft», ist einem Beitrag im Gastro Journal zu entnehmen. Diese Angst scheine sich in vielen Betrieben etwas gelegt zu haben, heisst es da weiter. Ob das im Kanton Zug auch so ist?

Bernadette Gardi vom Restaurant und Hotel Schiff in Unterägeri jedenfalls schreibt:

«Ich finde es sehr schade, dass wir im Gastgewerbe Polizisten spielen müssen.»

Lieber wäre es ihr, die Behörden kontrollierten die Zertifikate. «Wir haben dadurch einen Mehraufwand und können dies nirgends verrechnen. Ich finde das eine Zumutung», so Gardi weiter. Ebenfalls nicht begeistert zeigt man sich beim «Ochsen» in Menzingen: «Es ist wie es ist. Wir akzeptieren die Situation und machen das Beste daraus», so Gastgeber Peter Hegglin-Manser. Dem Dorfrestaurant fehlen vor allem die Gäste «zwischendurch»: zum Znüni, Café, Höck oder auch Vereine. «Über Mittag und am Abend zu den Mahlzeiten dürfen wir mit den Frequenzen zufrieden sein», sagt Hegglin-Manser.

Wenig Zeit für die Vorbereitung

Emanuel Fiegl, Geschäftsführer im Restaurant Neumühle in Baar, macht hingegen auf ein anderes Problem aufmerksam. Die Covid-App enttäusche: «Anfänglich gab es keinen Zugang für Briten, da diese nicht mehr zur EU gehören, und auch für EU-Bürger mit der Astra Zeneca-Impfung.» Nun gibt es aber offenbar eine Übergangslösung, die brauchbar sei.

Im «Freiruum» in Zug, wo sich viele Gastrobetriebe unter einem Dach befinden, sei die Einführung mit einigen Herausforderungen verbunden gewesen, sagt Medienbeauftragte Kim Grenacher: «Wir haben zwar mit der Einführung gerechnet, die Vorbereitungszeit war trotzdem sehr knapp.» Nach der Einführung habe man aber relativ schnell wieder in einen geregelten Alltag gefunden:

«Schliesslich haben wir ja mit dem letzten Jahr und diversen Auflagen schon Erfahrungen gesammelt.»

Die Gäste werden, wie bei den meisten Gastrobetrieben, direkt an den Eingängen kontrolliert.

Das Verständnis bei den Besuchern sei gross und die Stimmung den Umständen entsprechend sehr gut, ergänzt Grenacher. Auch Bernadette Gardis Erfahrung nach reagieren die Gäste mit Verständnis: «Weil es ja nicht anders geht. Sie finden es aber auch eine Zumutung, dass die Kontrolle durch uns gemacht werden muss.» Dasselbe erlebt auch Emanuel Fiegl: «Das Verständnis ist da, es gibt keine Diskussionen.»

Zertifikat macht sich beim Umsatz bemerkbar

Auf den Umsatz habe die erweiterte Zertifikatspflicht einen deutlichen Einfluss. Beim «Freiruum» kommt dazu, dass in Personal für die Kontrollpunkte bei den Eingängen investiert werden musste. Kim Grenacher: «Da wir sieben Tage die Woche offen haben, das über mehr als zwölf Stunden am Tag, kommen relativ hohe Personalkosten auf uns zu». Das sei im Vergleich zum Umsatzrückgang eine grosse Herausforderung.

«Das Konsumverhalten ist ganz anders. Der Umsatz ist sicher ein Drittel weniger», sagt Bernadette Gardi vom «Schiff». Zudem würden viele Anlässe abgesagt. Im «Freiruum» ist der Umsatz ebenfalls zurückgegangen, genauso wie in der «Neumühle» in Baar: «Bei der Einführung um rund 20 Prozent», so Emanuel Fiegl. In der Zwischenzeit befinde man sich wieder auf Vor-Zertifikats-Niveau. Fiegl erwartet, dass die Umsätze nun auf ein tieferes Niveau sinken, weil viele Feiern nicht stattfinden und die anstehende Bankettsaison wohl ausfalle. Für Gastronomen, die sich speziell auf ungeimpfte Gäste ausrichten, etwa mit Zelten, hat er kein Verständnis:

«Ich kann nicht nachvollziehen, wenn Ungeimpfte hofiert werden. Da beisst sich die Katze selber in den Schwanz, weil die tiefe Impfquote dafür verantwortlich ist, dass wir die Zertifikatspflicht überhaupt haben.»

Das sieht Bernadette Gardi aus Unterägeri anders: Gäste ohne Zertifikat haben im «Schiff» die Möglichkeit im Wintergarten Platz zu nehmen. «Nur jetzt kommen die kalten Tage, was dann?», fragt Gardi rhetorisch und fügt an: «Es ist eine totale Zweiklassensituation entstanden. Viele Vereine und Freundschaften werden zerrissen und sind gespalten.» Sie erwarte, dass die Zertifikatspflicht im Restaurant abgeschafft werde. «Die Leute treffen sich zu Hause und dort ist die Gefahr einer Ansteckung viel grösser.»