Impfzentrum Baar: Dieser Mann baute es auf

Coronapandemie Innert zwei Wochen von (fast) null auf hundert: Dieser Mann hat das Zuger Impfzentrum auf die Beine gestellt Alles muss von Anfang an funktionieren. Eine rollende Planung ist nicht möglich. Wie der Gastronom Martin Hollins in den leeren Hallen der ehemaligen Spinnerei in Baar die Impfdrehscheibe des Kantons Zug entworfen hat. Zoe Gwerder 19.07.2021, 05.00 Uhr

Der Anruf seines ehemaligen Studienkollegen kam am 21. Dezember. Am anderen Ende der Leitung befand sich der Direktor der Andreasklinik in Cham, Jonas Zollinger, mit dem er vor Jahren die Hotelfachschule absolviert hatte. Er brauche einen Projektleiter – einen Tätschmeister – der innert zwei Wochen das Impfzentrum des Kantons Zug auf die Beine stellt. Beginn der Arbeiten: am besten gleich morgen.