Covid-Zertifikat: So reagiert das Zuger Gewerbe

Coronapandemie Bundesrat verzichtet vorerst auf Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht: So reagieren Zuger darauf Für den Moment entschied sich der Bundesrat gegen eine Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht in beispielsweise Restaurantinnenräumen, Bars oder Kinos. Die Zahlen seien stabil. Das Zuger Gewerbe freut sich sehr darüber. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Die Landesregierung weitet die Covid-Zertifikatspflicht auf beispielsweise Restaurantinnenräume wie hier im Miss Miu in der Metalli vorerst nicht aus. Bild: Stefan Kaiser (Zug 26 August 2021)

Der Bundesrat verzichtet vorerst auf eine Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht für Restaurantinnenräume, Bars, Konzerte, Theater, Kinos, Sportanlässe, Hochzeiten, Museen, Zoos, Fitnesszentren und Hallenbäder. Die Zahl der Spitaleinweisungen von Coronapatienten sei hoch, habe aber in der vergangenen Woche nicht mehr zugenommen. Deshalb wurde keinen Entscheid für eine Ausweitung getroffen, teilte die Landesregierung nach ihrer Sitzung am Mittwochnachmittag mit.

Darüber freut sich Guido Schneider, Geschäftsführer des Gasthauses Rössli in Oberägeri. «Ich habe eigentlich mit einer Ausweitung der Zertifikatspflicht gerechnet und bin jetzt sehr positiv überrascht», verrät Schneider. Er hätte sonst mit einer grossen Einbusse zu rechnen gehabt, denn einige seiner Gäste seien noch nicht geimpft. «Ausserdem wäre das auch ein enormer Aufwand für unseren kleinen Betrieb, wenn wir von jedem Gast das Zertifikat prüfen und mit dem Personalausweis vergleichen müssten», sagt Schneider. Für so eine intensive Kontrolle müsste er gar mehr Personal einstellen.

Der Aufwand für kleine Gastrobetriebe wäre gross

Der Präsident des Gewerbeverbands des Kanton Zug, Roland Staerkle, begrüsst die Entscheidung der Regierung ebenfalls. Die Dynamik der Pandemie in der Schweiz habe sich in den vergangenen Tagen etwas abgeschwächt, deswegen sei ein Abwarten für ihn nachvollziehbar. «Meines Erachtens würden hauptsächlich die Gastronomie sowie die Fitnesszentren darunter leiden», findet Staerkle.

Er verstehe, dass der Aufwand für kleinere Gastrobetriebe gross wäre, trotzdem fände er eine Ausweitung der Zertifikatspflicht humaner, als eine erneute Schliessung aller Lokale. «Vieles spricht aus wirtschaftlicher Sicht dagegen. Doch die grössere Sicherheit der Gäste vor einer Ansteckung in Restaurant-Innenräumen spricht auch für eine Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht», so Staerkle weiter. Bei grösseren Anlässen wie bei Sportveranstaltungen würde dies auch gut funktionieren.

Der Bundesrat will vorerst die weitere Entwicklung der Pandemie abwarten und hofft auf eine gute Organisation der Spitalkapazitäten durch die Kantone. Er hatte aber vor seiner Sitzung am Mittwoch vorsorglich einen Plan für eine Ausweitung der Zertifikatspflicht bei den Kantonen und Sozialpartnern in die Konsultation geschickt, wie der Bund mitteilt. Denn die Zirkulation des Virus könne erneut zunehmen, wenn sich die Menschen bei sinkenden Temperaturen vermehrt in Innenräumen aufhielten. Es sei aber auch möglich, dass die aktuelle Stabilisierung anhalte, ist aus Bern zu hören.