pandemie Menzingen ist neuer Zuger Coronahotspot Die Anzahl Covid-19-Infektionen hat sich in Menzingen während der vergangenen sieben Wochen fast verdoppelt. Die Gemeinde hat damit Oberägeri an der Spitze abgelöst. Wobei wohl nur ein Teil der Infektionen auf die Festtage zurückzuführen sind. Zoe Gwerder 22.01.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Zug verzeichnete die Gemeinde Oberägeri bis lange in den Herbst hinein die meisten Covid-19-Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Seit dem Dezember haben nun die Gemeinden Menzingen und Risch sehr stark zugenommen und Menzingen hat hierbei Oberägeri als Hotspot des Kantons abgelöst.

So haben sich in der Berggemeinde seit Beginn der Pandemie im vergangenen Februar 5,1 Prozent der Einwohner nachweislich mit Covid-19 infiziert. Das sind 2,4 Prozentpunkte mehr als noch Ende November. In der Gemeinde gab es hiermit innert sieben Wochen beinahe eine Verdoppelung der Fallzahlen. Sie stiegen von 124 auf 234 positiv getestete Personen.

Gar etwas mehr als verdoppelt haben sich die Zahlen in Risch. Die Ennetseegemeinde steht im kantonalen Vergleich an zweiter Stelle. 4,8 Prozent aller Rischer trugen bisher nachweislich schon einmal Sars-CoV-2 in sich. Im Vergleich zum Stand Ende November, als Risch noch zu den am wenigsten betroffenen Gemeinden im Kanton gehörte, ist dies mehr als eine Verdoppelung. So sind zu den 264 Ansteckungen bis Ende November noch 265 hinzugekommen.

Im Vergleich: Über den ganzen Kanton hinweg haben sich bisher 4,4 Prozent aller Einwohner mit dem Virus infiziert. Das sind 1,8 Prozentpunkte mehr als Ende November. Da waren es noch 2,6. Die Anzahl positiv getesteter Personen stieg in dieser Zeit um 2273 – von 3328 auf 5601.

Ausbruch in Pflegeheim und vielleicht auch Familienfeste

Eine These für die starke Zunahme wären die Festtage. Zumindest bei einer kleinen Gemeinde wie Menzingen mit weniger Einwohnern reichen bereits wenige kleinere Familienfeste mit Ansteckungen, um die Zahlen hoch zu treiben.

Aurel Köpfli der bei der Zuger Gesundheitsdirektion für die Kommunikation verantwortlich ist, bestätigt denn auch, dass es im ganzen Kanton, wie auch schweizweit, über die Festtage an Familienfesten zu Ansteckungen gekommen sei. Er gibt jedoch zu Bedenken, dass insbesondere in kleinen Gemeinden einzelne Ansteckungsherde bereits zu grossen Ausschlägen führen können, werden die Ansteckungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl betrachtet.

Doch in den Fällen von Menzingen und Risch zeigt die Vertiefung in die Ansteckungszahlen, dass solche Familienfeste über die Festtage wohl nicht alleine ausschlaggebend waren für den Anstieg.

Zwar verzeichnete die Gemeinde Menzingen tatsächlich in der Woche des 3. Januars den Höchststand an neuen Infektionen. Mit 22 Neuinfektionen innert einer Woche. Auch in der Woche gleich nach Weihnachten sind es 20 neue Ansteckungen. Doch auch die erste Dezemberwoche hat mit 20 Fällen zum Anstieg beigetragen.

Zudem geht der Menzinger Gemeindepräsident Andreas Etter davon aus, dass der Anstieg der Zahlen mit einem Covid-19-Ausbruch Anfang Jahr in einer Pflegeinstitution zu tun haben könnte. Illegale Partys seien ihm keine bekannt, welche zum Anstieg beigetragen haben könnten.

Höchststand Mitte Dezember

In der Gemeinde Risch war es gar Mitte Dezember, als innert einer Woche fast 60 neue Fälle verzeichnet wurden. Über die Festtage und in den ersten Januarwochen blieben die Fallzahlen allerdings auf hohem Niveau von 30 bis 40 Fällen pro Woche.

Gemäss dem Rischer Gemeindepräsident Peter Hausherr können die Gründe für den Anstieg nicht genau verortet werden. «Gehäufte Infektionen in der Schule oder im Alterszentrum Dreilinden sind seit Anfang Dezember nicht aufgetreten.» Hingegen habe man im weiteren Umfeld gemerkt, dass es in der Gemeinde Risch mehr Ansteckungen gab. «Ich hörte in den vergangenen Wochen öfter von Personen, die ich kenne, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden.»

Konstant am hinteren Ende der Rangliste befinden sich Hünenberg und Walchwil. In Hünenberg stieg der Anteil der infizierten Bevölkerung um 1,5 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent und in Walchwil um 1,6 Prozentpunkte ebenfalls auf 3,3 Prozent.