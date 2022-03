Coronapandemie Trotz Normalität: Im Kanton Zug gibt es weiterhin Einschränkungen Keine Masken mehr im ÖV, keine Isolation: Zuger Institutionen begrüssen den Entscheid des Bundesrats. Für Gesundheitsdirektor Martin Pfister ist die Pandemie keineswegs vorbei. René Meier, Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 30.03.2022, 16.22 Uhr

Der Bundesrat hebt die besondere Lage per Ende März auf, wie er am Mittwoch beschlossen hat. Damit erfolgt eine Rückkehr zur normalen Lage. Gilt das überall, auch im Kanton Zug? Nein. Weiterhin eine Maske tragen müssen Besucherinnen und Besucher sowie das Personal in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen in allen Innenbereichen dieser Einrichtungen. Sonja Metzger, Leiterin Marketing des Zuger Kantonsspitals, sagt:

«Der Schutz unserer Patientinnen und Patienten, aber auch unserer Mitarbeitenden vor vermeidbaren Gesundheitsrisiken hat oberste Priorität.»

Die personellen Ressourcen auf der Intensivstation konnten in den letzten Monaten ausgebaut werden. Das Zuger Kantonsspital sei auf eine eventuelle Verschlechterung der Lage vorbereitet, so Metzger. Wie im Spital bleibt auch in der Andreasklinik das Besuchsrecht weiter eingeschränkt. So sind wie bisher maximal zwei Besucher pro Patient während der Aufenthaltsdauer erlaubt, wie Kommunikationsleiterin Rahel Maria Schmid auf Anfrage sagt. Bei Curaviva, dem Verband der Zuger Alters- und Pflegeheime, ist offen, wie man mit dem Entscheid des Bundesrats umgeht, wie es auf Anfrage heisst. Die Geschäftsleitung will sich erst in den nächsten Tagen dazu äussern. Auch Roland Staerkle, Präsident des Gewerbeverbands des Kantons Zug, begrüsst die Aufhebung sämtlicher Massnahmen. «Dass die Selbstverantwortung zum Tragen kommt, finde ich gut. Wenn man krank ist, sollte man zu Hause bleiben.»

In Zuger Gesundheitseinrichtungen wie hier im Kantonsspital Zug müssen weiterhin Masken getragen werden. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 15. Oktober 2020)

Pfister: «Pandemie ist keineswegs vorbei»

Ab Freitag müssen im ÖV keine Schutzmasken mehr getragen werden. Das gilt auch auf dem Liniennetz der Zuger Verkehrsbetriebe (ZVB), denn eigenständige Massnahmen sind nicht geplant. ZVB-Mediensprecherin Karin Fröhlich geht denn auch davon aus, dass mit der Aufhebung der Massnahmen vermehrt Menschen aus dem Homeoffice zurück ins Büro kehren werden. Sie schreibt: «Um dem neuen Pendlerverhalten mit einigen Tagen Homeoffice gerecht zu werden, denkt die ÖV-Branche über neue Abolösungen nach. In Zug sind wir allerdings mit dem Zuger Pass Plus bereits sehr gut aufgestellt, da er sich schon ab zwei Tagen pro Woche lohnt.»

Mit dem Ablauf der sogenannten besonderen Lage übergibt der Bund praktisch alle Kompetenzen an die Kantone. Der Zuger Landammann Martin Pfister bekräftigt auf Anfrage, dass die Pandemie keineswegs vorbei sei. Das zeigt auch ein Blick auf die Ansteckungszahlen: Der Kanton Zug meldet am Mittwoch 217 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, das sind 39 Prozent weniger als in der Vorwoche. In den Zuger Spitäler werden derzeit 19 Personen mit Covid-19 behandelt (minus 38 Prozent). Wegen des Virus befindet sich derzeit niemand auf der Intensivstation, trotzdem kommt es laut der Gesundheitsdirektion immer noch zu schweren Verläufen.

Martin Pfister, Zuger Gesundheitsdirektor. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 10. November 2021)

«Die wichtigste Vorsichtsmassnahme ist nach wie vor die Impfung», sagt Pfister. Die Impfquote im Kanton Zug liegt bei 70,2 Prozent. In Innenräumen schützten zudem FFP2-Masken sehr gut vor Ansteckungen. Pfister rät an Covid-19 erkrankten Personen, bis zum Abklingen der Symptome zu Hause zu bleiben und die Anzahl Kontakte einzuschränken. Bei schweren Symptomen sollte der Hausarzt konsultiert werden.

Der Kanton Zug wird die Coronasituation weiterhin eng und systematisch beobachten, um eine hohe Belastung des Gesundheitswesens rasch erkennen und darauf reagieren zu können. «Wir bereiten uns auch darauf vor, dass die Bevölkerung erneut geimpft werden könnte, falls dies nötig würde», so Pfister. Das Impfzentrum bleibt mit stark reduzierten Kapazitäten sicher bis Ende Jahr in Betrieb.

