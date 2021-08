Reaktionen au Zug zur Ausweitung des Covid-Zertifikats

Coronapandemie Zuger Fitnesscenter-Betreiberin: «Alles ist besser als ein dritter Lockdown» Von resigniert bis pragmatisch: So kommt die vom Bundesrat angetönte Zertifikatspflicht bei den Betroffenen im Kanton Zug an. Carmen Rogenmoser 27.08.2021, 05.00 Uhr

Das Covid-Zertifikat könnte künftig häufiger zum Einsatz kommen. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Geimpft, getestet, genesen: Wer über eines dieser Attribute verfügt, kann künftig vielleicht etwas mehr Freiheiten geniessen. Für alle anderen gilt das Gegenteil. Wie der Bundesrat am Mittwoch informierte, könnte die Corona-Zertifikatspflicht auf fast alle öffentlichen Bereiche ausgeweitet werden – etwa für die Innenräume von Restaurants, Museen, Zoos, Fitnesscentern, Kletterhallen oder Hallenbädern.

Noch ist nicht entschieden, ob und wann die Ausweitung kommt. Bis am Montag können sich die Kantone und Sozialpartner im Rahmen einer Konsultation äussern. Eine aufschreckende Wirkung hatte die Meldung aber bereits, wie eine entsprechende Nachfrage zeigt.

Barbara Schneider, Präsidentin von Gastro Zug, atmet tief durch, bevor sie mit ruhiger Stimme sagt: «Ich bin nicht wirklich glücklich. Nachdem wir fünf Monate nicht arbeiten durften, sind wir jetzt umso mehr auf jeden Gast angewiesen.» Sie habe einmal mehr das Gefühl, dass die Pandemie auf dem Buckel der Gastronomie ausgetragen werde – ihre Bestürzung ist jetzt hörbar: «Die Restauration wird bestraft. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen.» Zumal es laut Gastrosuisse in den Restaurants bisher zu fast keinen Ansteckungen gekommen sei.

In der Branche herrsche eine grosse Unruhe, das würden die vielen Anrufe beweisen, die sie bereits erhalten habe, sowie der Austausch im Vorstand des Verbands. Als besondere Herausforderung sieht sie die Durchführung der Kontrolle. Hierfür werden vom Bund zwei Apps zur Verfügung gestellt (siehe Infobox). Im Rössli in Oberägeri, Schneiders Wirkungsstätte, etwa arbeiten drei Personen pro Schicht. «Wie sollen wir da die Kontrolle auch noch machen? Wir haben keine Kapazität, dass jemand die Türen kontrolliert. Einen Gast wieder wegzuschicken, wenn er bereits am Tisch sitzt, ist ebenfalls keine Option.»

Apps erleichtern die Handhabung der Zertifikate Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat zwei für jedermann kostenlos zugängliche Apps entwickelt. Mit der «Covid Certificate»-App kann man sein persönliches Covid-Zertifikat auf das eigene Smartphone laden. Mit der «Covid Certificate Check»-App können die QR-Codes der Zertifikate mit jedem beliebigen Smartphone gelesen werden. Für die Kontrolle der Zertifikate müssen also keine teuren Lesegeräte angeschafft werden, noch muss der Kontrolleur über besondere Kenntnisse verfügen. Nach dem Lesen eines Zertifikats muss er lediglich die darauf angegebenen Personalien mit einem Ausweisdokument des Zertifikatsbesitzers vergleichen, das ein Foto enthält. Das kann eine Identitätskarte, ein Pass, ein Führerausweis, eine Aufenthaltsbewilligung, ein Studentenausweis, oder ein Swiss Pass sein.

Diskussionen werden unnötig

Weit pragmatischer geht Bettina Buser, Leiterin Administration beim Kunsthaus Zug, die mögliche Ausweitung der Zertifikatspflicht an, wie sie selbst sagt: «Organisatorisch bedeutet das, dass wir uns ein Handy anschaffen und die beiden Apps herunterladen. Auch werden wir das Personal beim Empfang entsprechend instruieren und sensibilisieren, wie mit den Besuchern umzugehen ist.» Die erweiterte Zertifikatspflicht bedeute einen gewissen Grad an Klarheit und Sicherheit. «So hat der Bundesrat entschieden und wir setzen das um. Da gibt es für die Besucher gar keinen Grund für Diskussionen», führt Buser aus.

Wie sich diese Massnahme auswirken werde, sei für eine Institution wie das Kunsthaus schwer vorherzusagen. «Wir spüren auch jetzt einen Besucherrückgang», sagt Bettina Buser. «Einerseits kann es welche geben, die dann nicht mehr kommen, anderen bietet die Zertifikatspflicht vielleicht ein grösseres Sicherheitsgefühl.»

Ähnlich ist die Situation beim Museum Burg Zug. Miriam Wismer, Verantwortliche Marketing und Kommunikation, sagt: «Grundsätzlich rechnen wir nicht mit einem grossen Besucherrückgang, da bereits viele Interessierte wegen der momentan herrschenden Covid-Massnahmen dem Museum fernbleiben.» Für die Organisation und das Schutzkonzept werde gemäss den wenigen Informationen von Stand heute eine Vereinfachung erwartet. «Die Krux liegt dann aber natürlich in den Details der Verordnung, die ja noch nicht bekannt sind. Somit warten wir ab und richten uns danach, wenn es so weit ist», so Wismer.

Mehr Aufwand, aber auch mehr Sicherheit

Von der Zertifikatspflicht betroffen wären auch Fitnesscenter. Überraschend kommt das für Lidija Bonic, Geschäftsführerin der Bodyworx Fitness Company AG, aber nicht: «Wir haben seit Juli 2021 damit gerechnet.» Umliegende Länder, etwa Italien und Deutschland, würden das bereits kennen. «Bodyworx ist technisch und softwaremässig gerüstet, die entsprechenden Zertifikate beim einzelnen Mitglied zu hinterlegen», führt sie aus. Sobald die einzelnen Zertifikate hinterlegt seien, werde der Zutritt elektronisch vom Mitglieder-Verwaltungssystem kontrolliert. Die Erfassung der einzelnen Zertifikate werde einige Zeit beanspruchen, besonders im Hinblick auf die Getesteten, bei denen unter Umständen alle zwei Tage ein neues Zertifikat hinterlegt werden müsse.

Aber: «Alles ist besser als ein dritter Lockdown und das gilt für alle Branchen», sagt Bonic. «Bodyworx unterstützt sämtliche Massnahmen, welche sinnvoll dazu beitragen, diese unsägliche Pandemie endlich in den Griff zu bekommen.» Die Zertifikatspflicht bereite niemandem Freude. Doch die Umsetzung der bisherigen Schutzkonzepte habe nie Probleme bereitet, und die Mitglieder hätten sich «sicher und wohl gefühlt», ergänzt sie. «Wir erwarten eher einen positiven Effekt, da wir in Gesprächen erfahren haben, dass sich viele bereits geimpft haben und dies in allen Altersklassen.»

Die Vermeidung eines weiteren Lockdowns ist auch für Tobias Herger, Geschäftsführer der Ägeribad AG, zentral, weshalb der Entscheid des Bundesrats begrüsst werde. «Es ist uns jedoch bewusst, dass sich ungeimpfte Gäste wegen eines Schwimmbadbesuches wohl nicht extra testen lassen werden», sagt er. Administrativ werde aktuell alles auf die neue Situation vorbereitet, damit die Kontrollen, falls nötig, reibungslos und speditiv abgewickelt werden könnten.

Einen dritten Lockdown möchte auch Gastro-Zug-Chefin Barbara Schneider nicht. Die Pläne des Bundesrates bedeuten für sie hingegen auch eine Spaltung der Gesellschaft. «Meine persönliche Meinung ist, dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Wir werden es nicht einfach so wieder los.» Dazu gehöre auch die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen.