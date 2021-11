Coronapandemie Zuger Kantonsarzt zur hohen Auslastung des Contact-Tracings: «Angesteckte haben mehr soziale Kontakte» Die Anzahl Coronafälle ist im Kanton Zug auf einer neuen Höchstmarke. Für die Nachverfolgung der Kontakte stellt dies eine grosse Herausforderung dar. Zoe Gwerder 23.11.2021, 15.00 Uhr

Der Kanton Zug verzeichnet derzeit so hohe Fallzahlen wie noch nie in dieser Pandemie. So wurden am Mittwoch, 17. November, mit 140 positiven Fällen die höchste Anzahl Neuansteckungen pro Tag registriert. Der bisherige Höchststand lag bei etwas über 100 Neuansteckungen – in der zweiten Welle vor einem Jahr. Auch der 7-Tagesschnitt ist seit dem 17. November im Kanton Zug höher, als er es je in dieser Pandemie war.