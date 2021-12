Der Kanton Zug lehnt 2G plus sowie Schliessungen ab

Coronapandemie Zuger Regierung ist gegen 2G plus und Schliessungen Die Regierung setzt sich bei der Vernehmlassung des Bundes für die leichtere der vorgeschlagenen Massnahmen-Verschärfung ein und fordert Ausnahmen. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 15.12.2021, 16.00 Uhr

Vor einem Jahr galt für Restaurants eine Sperrstunde um 19 Uhr, was auch auf dem Zuger Postplatz für Proteste sorgte. Wenig später folgte der Lockdown. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Dezember 2020)

Die Zuger Regierung unterstützt die vom Bund angestrebten, verschärften Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Doch sie wünscht sich etwa im Bereich der Fachhochschulen Ausnahmen. Das geht aus der Antwort auf die Vernehmlassung bei allen Kantonen vor, die unserer Zeitung vorliegt. Zu den Fachhochschulen zählt die Pädagogische Hochschule, an der Lehrpersonen ausgebildet werden. Fernunterricht, wie er vom Bund vorgeschlagen wird, sei dort grundsätzlich zwar in Ordnung. Allerdings könne beispielsweise das Fach Musik «im Fernunterricht nicht unterrichtet werden». Der stattdessen von der Zuger Regierung erwünschte Präsenzunterricht soll zudem nicht mit 2G-, sondern mit 3G-Vorschrift abgehalten werden, also neben Geimpften und Genesenen auch Getesteten zugänglich sein – aber nur mit Maske. «Bei einem reinen Fernunterricht wäre mit Studienabbrüchen oder -unterbrüchen sowie mit Studienverzögerungen zu rechnen», begründet der Regierungsrat seine Haltung.

Die Regierung befürchtet bei reinem Fernunterricht starke Auswirkungen auf Fachhochschulen wie die Pädagogische Hochschule Zug. Bild: Stefan Kaiser (18. Juni 2019)

Kein Musikgehör findet die vom Bundesrat ins Spiel gebrachte 2G-plus-Regel. Diese besagt, dass für gewisse Lokalitäten und Aktivitäten, in respektive bei denen die Maske nicht immer getragen werden kann, zusätzlich zum Covid-Zertifikat für Geimpfte und Genesene ein negativer Test vorhanden sein muss. In Restaurants ist der Kanton Zug «nur» für das 2G-Zertifikat, doch auch hier soll es Ausnahmen geben, etwa für Betriebskantinen. Dort sollen auch Getestete Zutritt erhalten. Apropos Tests: Die Kosten für präventive Schnelltests durch Fachpersonen soll laut Zuger Regierung wieder der Bund tragen. Selbsttests für Zuhause sowie Tests für Zertifikate – etwa für Reisen – sollen hingegen weiterhin privat bezahlt werden müssen.

Lockdown ist keine Option

In der Vergangenheit haben Exponenten des Zuger Regierungsrats zeitweise Öffnungsschritte gefordert. Nun unterstützt die Regierung also das Bestreben des Bundes für Verschärfungen. Der vorgebrachten Variante der vorübergehenden Schliessung gewisser Bereiche steht sie jedoch ausnahmslos ablehnend gegenüber. Man erinnere sich: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr verkündete der Bundesrat die neuerliche Schliessung von Restaurants sowie Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen. Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister vergleicht auf Anfrage unserer Zeitung die Ausgangslagen von damals und jetzt:

«Wir befinden uns heute in einer anderen Situation: Wer sich geimpft hat – und wer schon kann, auch für die Auffrischimpfung im Impfzentrum war –geniesst einen guten Schutz.»

Allerdings seien im Moment «sehr viele Zugerinnen und Zuger» mit dem Coronavirus infiziert. Pfister schreibt weiter:

«Die Spitäler sind ausgelastet. Die meisten Patientinnen und Patienten mit schweren Krankheitsverläufen sind ungeimpft.»

Im Zuger Kantonsspital sind viele der Intensivbetten von Covid-Geplagten belegt. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 16. März 2020)

Ein Blick auf die aktuellen verfügbaren Zahlen des Bundesamts für Gesundheit zeigt: Am Morgen vom 14. Dezember waren schweizweit im Schnitt 80 von 100 Spitalbetten belegt, 8 davon von Covid-Patienten. Im Kanton Zug sind 240 Betten verfügbar, in 24 davon lagen Corona-Betroffene. Auf den Intensivstationen waren in der Schweiz durchschnittlich 81 von 100 Betten belegt, deren 35 von Covid-Geplagten. Im Kanton Zug stehen acht Intensivbetten zur Verfügung. Davon gingen zur Stichzeit sechs an Coronapatienten.

Der Bundesrat gibt am 17. Dezember seine Entscheidung bezüglich weiterführender Massnahmen bekannt.

