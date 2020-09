Leserbrief Coronapolitik schränkt ein menschliches Bedürfnis massiv ein Zu den aktuellen Corona­massnahmen des Bundes und der Kantone 30.09.2020, 16.59 Uhr

Kultur hat ihre Etymologie in «urbar machen», man kann es auch als die «Pflege der geistigen Güter» betrachten. Kultur ist ein menschliches Grundbedürfnis. Die grossen philosophischen Persönlichkeiten haben sich mit dem Kulturbegriff auseinandergesetzt. Soziologisch ist die Kultur auch als Auseinandersetzung mit dem täglich zu Erlebenden zu verstehen! Geht man an eine Lesung, eine Theateraufführung, muss man sich mit dem Dargebotenem auseinandersetzen und meistens führt dies dazu, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Damit ist man beim entscheidenden Nachteil der digital angebotenen Kultur. Schaut man zu Hause was an, kann man sich ablenken lassen, man kann rascheln, man kann unterbrechen. Es fehlt das Miteinander! Bei der direkten Kulturveranstaltung, dem direkten Kulturgenuss, gibt es keine Fluchtmöglichkeiten, man muss sich mit dem Dargebotenen beschäftigen und schlussendlich mit sich selber, was es mit uns macht, wo es uns trifft! Eine Welt ohne Kultur wäre eine Welt ohne Selbstreflexion. Um mit Wilhelm von Humboldt zu reden, gehört Kultur zur Bildung und Persönlichkeitsentwicklung.