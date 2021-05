Coronatestpraxis Beschwerdeführer gegen Spucktests an Zuger Schulen blitzen vor Verwaltungsgericht ab Fünf Beschwerdeführer wehrten sich gegen eine Verfügung des Zuger Regierungsrats, welche in der Oberstufe zweimal pro Woche Coronaspucktests verordnete. Das Zuger Verwaltungsgericht folgte seiner Argumentation, die es schon im Zwischenentscheid zu den Coronatests von Ende Februar 2021 darlegte. Damals ging es aber vor allem darum, die Testaktion zu stoppen, bevor sie überhaupt beginnen konnte. Marco Morosoli 18.05.2021, 12.29 Uhr

Symbolbild: Eveline Beerkircher

Das Zuger Verwaltungsgericht verwandelt sich in einen Intercity-Zug, wenn es die Situation erfordert. In Coronazeiten gilt dieses Prinzip sowieso. Womöglich haben die Zuger Verwaltungsrichter schon im Vorfeld des jetzt beurteilten Falls fundierte Quellen herangezogen, die ihre Thesen stützen. Geordnet sind diese Coronarechtsquellen jedoch noch lange nicht. Doch wer das Urteil des Zuger Verwaltungsgerichts (V2021720) zu den Coronatests mittels Spuktest liest, bekommt den Eindruck, als wollten die fünf Richter ja kein Schriftstück vergessen, welches helfen könnte, das vorerwähnte Testprogramm rechtlich auf ein solides Terrain zu bringen.

Das Gremium stellt auf der zweitletzten der 28 Seiten des Urteils fest, dass der Eingriff in die Grundrechte der Beschwerdeführer nicht im luftleeren Raum hänge, sondern auf einer gesetzlichen Grundlage fusse, im öffentlichen Interessen liege und zudem verhältnismässig sei. Aufgrund der vorerwähnten Komponenten lasse sich der Grundrechtseingriff in Bezug auf das regelmässige Spucken wie auch das Tragen einer Gesichtsmaske in der Oberstufe als «rechtmässig» taxieren.

Bei den Beschwerdeführern, so ist dem Urteil zu entnehmen, handle es sich «um einen Lehrer sowie je einen Elternteil von vier Schülerinnen und Schülern mit Jahrgang 2006 beziehungsweise 2007». Einen der Punkte, welche die Spucktestgegner in ihrer Eingabe kritisierten, war das Fehlen eines konkreten Nachweises «einer bedrohlichen epidemiologischen Situation im Kanton Zug». Zudem führten die fünf Beschwerdeführer an, dass Spucktests wie auch das Maskentragen in der angeführten Verfügung des Regierungsrats nicht haltbar seien. Im Wortlaut ist im Urteil der Verwaltungsrichter hierzu zu lesen:

«In der Bundesgesetzgebung fehlt eine Regelung, die Rechtsgrundlage für die Anordnung von obligatorischen präventiven Massentests an Schulen sein könnte.»

Dies gelte für das Epidemiegesetz wie auch die zahlreichen Verordnungen des Bundes in Bezug auf das Coronavirus.

Beschwerdeführer: Nur Infizierte zu testen, ist zulässig

Den Beschwerdeführern stösst auch sauer auf, dass keines der angeführten Gesetze wie auch die sie präzisierenden Bestimmungen die «Einführung einer allgemeinen Maskenpflicht oder die Durchführung präventiver Reihentests in Schulen, schon gar nicht gegenüber gesunden Menschen», erlaube. Zulässig wäre ein solcher Eingriff «allenfalls gegenüber positiv Getesteten». In den Augen der Beschwerdeführer könnten nur positiv Getestete als «krank, angesteckt oder ansteckungsverdächtig» im Sinne des Epidemiegesetzes bezeichnet werden.

Gewisse Passagen aus dem Argumentarium der Beschwerdeführer erschliessen sich einem erst nach mehrmaligem Durchlesen. Ein Beispiel, wie das Virus in den menschlichen Körper kommt, sei hier ungekürzt wiedergegeben: «Es ist zu unterscheiden, ob ein Betroffener kontaminiert, infiziert oder infektiös sei. Eine Kontamination liegt vor, wenn ein Virus mit einem menschlichen Organismus in Kontakt gekommen ist. Das deutsche Wort für Kontamination ist Verschmutzung. Ein verschmutzter Betroffener ist jedoch nicht automatisch auch infiziert. Eine Infektion im Sinne des Epidemiegesetzes setzt voraus, dass der von dem menschlichen Organismus aufgenommene Krankheitserreger sich in dem Menschen auch entwickelt und vermehrt.»

Rückgriff auf die Argumentation des Bundesgerichts

Das Zuger Verwaltungsgericht versucht in seinem Entscheid, mit Leuchtturm-Charakter den Einwänden der Beschwerdeführer im Urteil mit sauberer rechtlicher Argumentation beizukommen. Dabei räumt es auch ein, dass vieles in der Coronapandemie noch unklar sei. Dem Regierungsrat als Verfügungsorgan der Massnahme attestiert das Verwaltungsgericht jedoch, dass er in der Sache klar sei.

Eine solche Verwaltungsmassnahme muss geeignet sein, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen.

Das Bundesgericht erachte eine solche genügend, wenn die Massnahme «mit dem angestrebten Zweck Wirkungen zu entfalten vermag und nicht gänzlich daran vorbeizieht».

Ziel des regelmässigen Spuckens sei zu verhindern, dass ganze Schulklassen statt nur Infizierte in Quarantäne müssen.

Die gleiche rechtliche Würdigung durch das Verwaltungsgericht erfährt die Maskentragpflicht. Auch hier stellt das Gremium fest, dass sich das generelle Maskentragen in Schulen, bei denen die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern nicht möglich ist, etabliert habe.

Milde zeigen sich die Verwaltungsrichter in Bezug auf die Kostenverteilung. Sie schreiben dazu:

«Da die Beantwortung der von ihnen aufgeworfenen Fragen im öffentlichen Interesse liegt, wird auf die Erhebung von Kosten verzichtet.»

Das Urteil zu den Spucktests an Schulen der Oberstufe ist noch nicht rechtskräftig.