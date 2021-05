Coronavirus Auch der Kanton Zug impft nun die breite Bevölkerung – ab dem 19. Mai wird zusätzlich in Apotheken geimpft Das Tempo des Corona-Impfprogramms im Kanton Zug steigt. Über 54'000 Impfungen wurden bereits durchgeführt. Alle angemeldeten Personen über 45 Jahren haben einen Impftermin erhalten, weshalb nun die breite Bevölkerung zum Zug kommt. 14.05.2021, 11.59 Uhr

(rh) Das Impfprogramm im Kanton Zug sei auf Kurs, teilt die kantonale Gesundheitsdirektion mit. Alle impfwilligen Zugerinnen und Zuger sind deshalb jetzt dazu aufgerufen, sich online für die Impfung zu registrieren. Die Impftermine werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Ab dem 19. Mai werden zusätzlich auch Impfungen in Apotheken des Kantons Zug durchgeführt.

Durch die grösseren Mengen an Impfstoff, die zur Verfügung stehen, nimmt das Impftempo zu: Seit dem 1. Mai konnten über 11'500 Impfdosen verabreicht werden. «Im Mai und Juni werden die täglichen Impfungen weiter zunehmen, wir sind auf einem guten Kurs», fasst Gesundheitsdirektor Martin Pfister die Lage zusammen.

Gesamte Bevölkerung ist zur Anmeldung aufgerufen

Alle Personen über 45 Jahren, die sich bisher angemeldet haben, haben nun einen Impftermin erhalten. Deshalb können nun die ersten Termine für die breite Bevölkerung ab 16 Jahren vergeben werden. Die Vergabe der Impftermine wird dabei anhand des Anmeldedatums vorgenommen. Alle impfwilligen Zugerinnen und Zuger sind aufgerufen, sich jetzt auf www.corona-impfung-zug.ch für die Impfung anzumelden.

«Ich freue mich, dass wir nun mit der Impfung der gesamten Bevölkerung beginnen können», meint Pfister zu diesem nächsten Schritt. Nach wie vor prioritär erhalten die besonders gefährdeten Personen einen Impftermin, also Zugerinnen und Zuger über 65 Jahren, Personen mit chronischen Erkrankungen sowie Mitarbeitende des Gesundheitswesens.

Durchimpfung der breiten Bevölkerung braucht Zeit

Mit der Öffnung der Impftermine auf alle Zugerinnen und Zuger über 16 Jahren wird eine sehr grosse Bevölkerungsgruppe zur Impfung zugelassen. «Wir bitten bereits jetzt um Geduld: Auch wenn die Impfgruppe der über 16-Jährigen freigeschaltet wird, erhalten nicht gleich alle angemeldeten Zugerinnen und Zuger einen Termin», betont Pfister.

Der Kanton Zug verimpfe seit Beginn die vorhandenen Impfdosen so rasch wie möglich, was das hohe Tempo ermögliche, heisst es in der Mitteilung der Gesundheitsdirektion. «Im Kühlschrank nützen die Impfdosen nichts. Wir vergeben die Impftermine deshalb sehr genau geplant, so dass alle gelieferten Dosen innert Tagen an die Bevölkerung verabreicht werden können», erklärt Pfister.

Angebot in den Apotheken als Ergänzung

Ab Mittwoch, 19. Mai, werden auch verschiedene Apotheken im Kanton Zug Corona-Impfungen durchführen. Diese ergänzen das bisherige Angebot des Impfzentrums und der teilnehmenden Arztpraxen. Personen, die sich in einer Apotheke impfen lassen wollen, sind gebeten, sich direkt bei ihrer Apotheke zu melden. «Dieses Angebot ist eine wertvolle Ergänzung, die ein möglichst wohnortnahes Impfen ermöglicht», sagt Martin Pfister.

Für Hilfestellung zur Anmeldung steht die Hotline unter 041 531 48 00 zur Verfügung. Diese ist an sieben Tagen die Woche von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr besetzt.