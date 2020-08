Coronavirus beschleunigte die Arbeiten für die WWZ-Anlage Circulago Die Arbeiten an der WWZ-Anlage Circulago, welche ganze Quartiere mit Wärme- und Kälteenergie versorgen soll, können voraussichtlich fast planmässig Mitte August abgeschlossen werden. Vanessa Varisco 05.08.2020, 05.00 Uhr

Mitte August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein beim Bahnhof Zug. Bild: Maria Schmid (4. August 2020)

Energie aus dem Zugersee. Damit werben die WWZ (Wasserwerke Zug) für das Fernwärmenetz, welches künftig die Stadt und Baar-Süd mit umweltfreundlicher Wärme- und Kälteenergie versorgt. Nach der Fertigstellung des Grossprojekts soll die Region jährlich 25'000 Tonnen CO 2 sparen, wie auf der Website der WWZ zu lesen ist.

Eine Etappe dieses Projekts betrifft auch den Bahnhof Zug. Beim Veloparkplatz zwischen der Unterführung Glashof und dem Zugang zum Bahnhof Zug wird derzeit gearbeitet. Wie die WWZ auf Anfrage mitteilt, können die Arbeiten fast planmässig Ende August abgeschlossen werden. In einer Mitteilung an die Anwohner gab die WWZ Anfang Februar an, als die Arbeiten starteten, die Etappe werde bis Ende Juli abgeschlossen.

Vielerorts gab es Verzögerung wegen des Coronavirus, war das beim Circulago Etappe Bahnhof denn auch der Fall? «Nein, im Gegenteil, da es weniger Personenverkehr hatte, konnten wir in einer Unterführung früher mit dem Bau der Leitungen beginnen», erklärt die Kommunikationsbeauftragte der WWZ, Nathalie Lüthi.

Betrieb im Metalli läuft einwandfrei

Verzögerungen gab es durch einige nicht voraussehbare Hindernisse im Boden. «Die verlorene Zeit konnte nicht ganz mit Samstagsarbeiten aufgeholt werden», gibt Lüthi weiter Auskunft. Eine Zentrale des Circulago hat die WWZ bereits in Betrieb genommen. Seit Anfang April versorgt jene das gesamte Areal der Einkaufs-Allee Metalli. Der Betrieb läuft laut Lüthi einwandfrei.

«Die Versorgung der Kunden ist zuverlässig.»

Ausserdem entsteht zurzeit im Lüssi-Quartier eine Energiezentrale, die dieses Jahr erste Liegenschaften versorgen wird. Eine weitere Etappe soll 2021 in Angriff genommen werden: Konkret handelt es sich um das Gebiet der Haldenstrasse. Später soll auch das Loreto-Quartier mit einheimischer, erneuerbarer Energie für Heizung und Warmwasser versorgt werden.