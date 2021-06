Coronavirus Wer noch kein Covid-Zertifikat hat, kann sich melden Geimpfte, Genesene und Getestete können die Bescheinigung verlangen. Sie sollen dadurch Erleichterungen erhalten. 29.06.2021, 11.30 Uhr

(bier) Seit dem 21. Juni werden die Covid-Zertifikate für Geimpfte direkt nach der Zweitimpfung an Ort und Stelle abgegeben. «Alle Zugerinnen und Zuger, welche bis zum 20. Juni ihre zweite Impfung erhalten haben, sind in der Zwischenzeit per SMS oder Brief kontaktiert worden», teilt die kantonale Gesundheitsdirektion mit.

Auf wen das nicht zutrifft, der soll sich mit dem Impfzentrum in Verbindung setzten, um ein Zertifikat zu beantragen: online über www.zg.ch/corona/covid-zertifikat oder per Hotline: 041 531 48 90. Auch Vor-Ort-Termine zur Vergabe von Zertifikaten am Impfzentrum können über die genannte Website oder die Hotline gebucht werden.

Alle haben die Chance auf ein Zertifikat

Das Covid-Zertifikat wird als PDF-Dokument erstellt und kann danach in die «Covid Certificate»-App übertragen werden. «Das Zertifikat erleichtert zum einen den internationalen Reiseverkehr und kann zum anderen auch im Inland Erleichterungen mit sich bringen, etwa beim Besuch von Veranstaltungen», heisst es in der Mitteilung. «Alle Zugerinnen und Zuger haben einfach die Möglichkeit, ein Zertifikat zu bekommen – als Geimpfte, Genesene oder Getestete», wird der Gesundheitsdirektor Martin Pfister darin zitiert.

Personen, die in den letzten sechs Monaten von einer Covid-Erkrankung genesen sind, müssen laut Mitteilung das entsprechende Formular des Bundesamts für Gesundheit ausfüllen. Getestete Personen müssten vor einem Test jeweils mitteilen, dass sie ein Zertifikat wünschen. Die Zertifikate für Getestete seien 48 Stunden (Antigen-Schnelltest) respektive 72 Stunden (PCR-Test) ab der Probeentnahme gültig. Bei Genesenen mit einem positiven PCR-Test belaufe sich die Gültigkeit auf 180 Tage, bei Geimpften auf ein Jahr.