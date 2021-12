Keine Rechtsverstösse an Coronademo vom 2. Oktober festgestellt

Coronavirus-Demonstration in Zug Zuger Polizei stellt keinen Verstoss gegen Rechtsnormen fest Am 2. Oktober fand in Zug zum dritten Mal in diesem Jahr eine Demonstration gegen die Coronamassnahmen statt. Eine Visionierung der verschiedenen Reden der eingeladenen Referenten sollte auf allfällige Rechtsverstösse hin untersucht werden. Gemäss der Zuger Polizei war dies nicht der Fall. Aber es bleiben Fragen. Marco Morosoli 07.12.2021, 05.00 Uhr

Die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft kennt einen umfangreichen Strauss von Grundrechten. Die Meinungsäusserung ist ein Grundrecht, das in der Schweiz einen hohen Stellenwert geniesst. Die Hürde für Verstösse gegen die schweizerischen Grundrechtsnormen ist hoch gelegt. Humanrights.ch schreibt dazu: «In den Kommentarspalten der Internetmedien und in den sozialen Netzwerken wird die Wut auf alles und jeden ungebremst und unbedacht in Worte gefasst. Die Meinungsäusserungsfreiheit schützt diese Art von Äusserungen.» Auf der gleichen Internetplattform wird ungefähr aufgezeigt, wann eine Schwelle überschritten wird: «Problematisch wird es allerdings, wenn die Äusserungen zur Diskriminierung, Feindseligkeit und Gewalt gegen Personen und Gruppen aufgrund rassistischer Zuschreibungen, Religion, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität, einer Behinderung oder Krankheit und so fort aufrufen.»