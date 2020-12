Coronavirus Die 89-jährige Zugerin Maria Rupp überlebte ihre Corona-Erkrankung ohne grosse Schwierigkeiten Im November erkrankte die Seniorin Maria Rupp aus dem Seniorenzentrum Mülimatt in Oberwil am Coronavirus. Für sie hat es sich wie eine leichte Erkältung angefühlt. Dieses Glück hatten leider nicht alle Bewohner. Tijana Nikolic 24.12.2020, 05.00 Uhr

Man stelle sich vor, die Temperaturen werden kälter. Man merkt ein leichtes Kratzen im Hals sowie den Anflug einer Erkältung, wie man das oft im Herbst oder Winter so verspürt. Doch diesmal ist es anders. Und ehe man sich versieht, ist man im eigenen Zimmer «eingesperrt» und wird nur noch zur Essenszeit oder zur Medikamentenabgabe von Personen in Schutzanzügen besucht. Solche fantasyfilmreifen Szenen sind in diesem Jahr für viele Menschen die Wirklichkeit. So auch für die 89-jährige Maria Rupp aus dem Seniorenzentrum Mülimatt in Oberwil, die plötzlich mit dem Coronavirus infiziert war und für zwei Wochen in ihrem Zimmer in Quarantäne musste.

«Es war Anfang November, als etwa bei einem Dutzend der Mülimatt-Bewohner das Coronavirus diagnostiziert wurde», erinnert sich Rupp. Sie war sehr überrascht darüber, denn sie konnte sich nicht erklären, wo sie sich infiziert haben könnte. «Mein Mann Franz, der auch hier mit mir lebt, wurde nicht infiziert», so die ehemalige Schuhverkäuferin und spätere Hausfrau. Nebst leicht erhöhter Temperatur und einer anfänglichen Niedergeschlagenheit spürte sie nicht viel in den zwei Wochen. Auch sei die Isolation nicht sehr tragisch für die vierfache Mutter, achtfache Grossmutter und zweifache Urgrossmutter gewesen: «Ich kann gut allein sein und mich beschäftigen. Ich habe viel gelesen, Kreuzworträtsel gelöst und oft mit meiner Familie telefoniert», so Rupp.

«Ich hatte nie die Befürchtung, nicht wieder gesund zu werden»

Oft hätte sie sich gewünscht, wenigstens den Gang auf dem Stockwerk ihres Zimmers rauf- und runterzulaufen. Doch die Gefahr, etwas anzufassen und dadurch jemand anderen zu infizieren, war ihr zu gross. Also beschränkte sie sich auf die wenigen Schritte in ihrem Zimmer und versuchte, es locker zu nehmen.

«Glücklicherweise bin ich ein positiver Mensch und habe versucht, die Lage nicht zu tragisch zu nehmen. Ich hatte auch nie die Befürchtung, nicht wieder gesund zu werden»,

erinnert sich Rupp. Eine an Krebs vorerkrankte Kollegin beispielsweise habe das Virus leider nicht überlebt. Sie und ihr Mann würden sich jedoch von all den Ereignissen nicht unterkriegen lassen.

Das ganze Jahr sei schwierig gewesen. «Im März sollten wir auf Empfehlung des Bundesrats draussen nicht weiter als um das Zentrum herumlaufen. Da gab es die Maskenpflicht noch nicht», so Rupp weiter. Im Esssaal wurden die Abstände vergrössert, Besuche waren keine erlaubt. Auch wenn man mehr Abstand wahren musste, seien sie und ihr Mann froh gewesen, unter den anderen Bewohnern zu sein. Die Situation schweisste zusammen. Die beiden seien erst seit knapp 1,5 Jahren im Mülimatt: «Zuerst war es für mich persönlich schwierig, den ganzen Haushalt unserer Vierzimmerwohnung aufzulösen und in ein Einzelzimmer in einem Altersheim mit so vielen Leuten um uns herum zu ziehen. Mittlerweile denke ich, dass wir so wenigstens gute Gesellschaft haben in der momentanen Situation.»

Weihnachtliche Unterhaltung fällt anders aus

Auch die Adventszeit sei dementsprechend ruhig und falle in diesem Jahr bescheiden aus. «Wir essen nicht mehr im Speisesaal, sondern auf unseren Etagen. Auch das Weihnachtsessen wird nur auf die Etagen aufgeteilt stattfinden. Das ist schade, denn so sieht man viele Bewohner, die auf anderen Etagen wohnen, nicht mehr regelmässig», erklärt die Seniorin.

Auch die verschiedenen Veranstaltungen wie der Samichlausbesuch, das Öffnen der Adventsfenster, die Gottesdienste, das Guetzlibacken oder das Basteln von Adventsgestecken fänden nur unter Einschränkungen statt, wodurch die Festtagsstimmung nicht wie gewohnt aufkommen würde. Auch das nehmen die Rupps gelassen und freuen sich über die stetigen Besuche ihrer Kinder und Enkelkinder. Momentan seien gleichzeitig zwei Besucher pro Bewohner erlaubt.

Mit den Schutzmasken könnten sie sich jetzt wenigstens frei fortbewegen. In die Stadt würden sie aber trotzdem fast nie fahren: «Franz ist auf den Rollator angewiesen und kommt damit schlecht mit dem öffentlichen Verkehr voran. Ausserdem bringt mein Sohn mir regelmässig alles mit, was wir brauchen», freut sich Maria Rupp. Ihre Höhepunkte dieses Jahr waren die Geburten ihrer beiden Urenkel im Frühling und im November. Auch mit Jassen und gelegentlichen Videoanrufen an ihre Familie vertreibe sich das Ehepaar die Zeit. Doch leider würde sich nicht jeder mit der momentanen Lage im Alterszentrum so leichttun. Viele Senioren seien besorgt und betrübt. «Für mich persönlich macht es keinen Sinn, sich über das Virus aufzuregen. Ändern können wir an der Lage nichts. Also machen wir doch zusammen das Beste daraus.»