Coronavirus Gratis-Schnelltests werden ab dem 10. Mai nur noch im Zuger Kantonsspital durchgeführt Der im März temporär eingerichtete Betrieb des Testcenters beim Impfzentrum wird eingestellt. 07.05.2021, 15.23 Uhr

(rh) Ab Montag, 10. Mai, werden die Gratis-Schnelltests für Personen ohne Krankheitssymptome, die keine Reiseatteste benötigen, neu im Corona-Testcenter 2 auf dem Areal des Zuger Kantonsspitals in Baar durchgeführt. Der im März 2021 temporär eingerichtete Betrieb des Testcenters beim Impfzentrum Baar wird eingestellt, wie es in einer Mitteilung des Zuger Kantonsspitals heisst. Die Gratis-Schnelltestung ist nur nach vorgängiger Online-Anmeldung möglich. Das Testresultat wird in Deutsch zugestellt. Weiterführende Informationen und den Link zur Online- Anmeldung finden sich unter www.zgks.ch/testcenter.