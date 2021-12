So wird die Maskenpflicht an Primarschulen in Zug umesetzt.

Coronavirus Maskenpflicht an Zuger Primarschulen: So gehen Kinder und Eltern damit um Die meisten Schülerinnen und Schüler bewältigen die Situation seit der Anordnung des Regierungsrats vor über einer Woche gut. Einzelne Eltern jedoch wehren sich gegen die Maskenpflicht. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Schon seit über einer Woche herrscht Maskenpflicht an Zuger Primarschulen. Bild: Mixetto / E+

Seit über einer Woche gilt nun im Kanton Zug die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen ab der ersten Primarklasse in allen Innenräumen ab dem Eintritt in ein Schulhaus. Dies, weil in den letzten Wochen sehr viele Ansteckungen in Bildungseinrichtungen festgestellt werden mussten, sodass zusätzlich zu den regelmässigen Reihentests auch wieder die Maskenpflicht nötig wird, kommentiert der Regierungsrat in einer schriftlichen Mitteilung die neu ergriffenen Massnahmen.

«Unser oberstes Ziel ist nach wie vor, dass der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann und möglichst wenig Schülerinnen und Schüler in Quarantäne müssen», sagt der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss. Mit diesem bekannten und bewährten Mittel soll eine Stabilisierung der Lage erreicht werden. Doch wie wurde die Erweiterung an den Primarschulen aufgenommen und umgesetzt?

Schulergänzende Betreuung auch von Maskenpflicht betroffen

Die Umsetzung verlaufe im Grossen und Ganzen unaufgeregt. Man habe einen guten Kompromiss zwischen Pädagogik und Epidemiologie gefunden, so Schleiss: «Das heisst: Masken auf, wenn die Klasse in Bewegung ist. Masken weg, wenn die Klasse am Pult sitzt. Das ist eine verhältnismässige Lösung. Sie lässt sich gut vermitteln und kann recht einfach umgesetzt werden.» Die schulergänzenden Betreuungen ab der ersten Primarklasse sind von der Maskenpflicht auch betroffen, da sich die Schülerinnen und Schüler dabei ebenfalls auf dem Schulgelände aufhalten. «Der Kanton beginnt erst jetzt mit den Kontrollen der korrekten Umsetzung. Wir haben aber keinen Grund zur Annahme, dass sich die Schulen nicht daran halten», führt Schleiss weiter aus.

Die Rückmeldungen der Eltern sind unterschiedlich

Die endgültige Umsetzung handhabt jede Gemeinde etwas anders, weiss Barbara Kurth, Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrervereins des Kantons Zug. In der Stadt beispielsweise bekommen die Kinder pro Halbtag eine neue Maske von der Schule. «Die Lehrperson hängt am Morgen jedem Kind eine neue Maske an die Garderobe. So kann beim Betreten des Schulzimmers jeweils die neue Maske angezogen und die alte Maske entsorgt werden», erläutert Kurth. Situative Umsetzungsoptionen seien möglich. Die Entscheidungskompetenz liegt hier bei den Lehrpersonen. Aus Kurths Beobachtungen hätten beim Herumlaufen im Schulhaus fast alle Kinder die Maske jeweils an. Sie ist sich sicher: «Kinder haben sehr wohl Verständnis dafür, wenn man es ihnen entsprechend erklärt.»

«Die Schule hat Rückmeldungen von Eltern erhalten, welche die Maskenpflicht ablehnen, aber auch solche, welche die Maskenpflicht unterstützen. Es gibt einzelne Eltern, welche sich gegen die Maskenpflicht wehren», sagt Peter Meier, Rektor der Schule Steinhausen und Leiter der Rektorenkonferenz Zug. «Die meisten Schülerinnen und Schüler bewältigen die Situation gut. Sie setzen die Vorgaben, wann die Masken zu tragen sind, um. Es gibt Kinder, welche die Masken auch während des Sitzens tragen. Einzelne Kinder müssen aufgrund eines ärztlichen Attests keine Maske tragen», erklärt Meier die Situation an den Steinhauser Schulen. Der Umgang mit der neuen Situation spiele sich nach und nach ein. Da draussen keine Maskenpflicht bestehe, würden die Kinder wenn möglich auch draussen spielen.

Die Schülerinnen und Schüler bewältigen die Situation gut

Auch Schleiss bestätigt, dass es an den Primarschulen Rückmeldungen zum Maskentragen gab und sich vereinzelt Eltern dagegen wehren würden. Im Vergleich dazu gab es vorgängig an der Oberstufe und am Gymnasium so gut wie keine Rückmeldungen. «Wir haben mit Übergangsfristen dafür gesorgt, dass es Zeit für die Kommunikation gab», führt Schleiss weiter aus und versichert: «Die grosse Mehrheit der Eltern sieht schon, dass wir eine verhältnismässige Lösung gefunden haben. Die meisten Befürchtungen zum Maskentragen konnten in Gesprächen ausgeräumt werden.»

«Ich habe nur gehört, dass eine Gruppe von Eltern etwas gegen die Maskenpflicht unternehmen will. Weitere Details dazu kenne ich aber keine», fügt Kurth zum Thema an.

