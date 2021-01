Coronavirus Mit und ohne Maske – wie in Zuger Kreisssälen während der Pandemie geboren wird Gebären mit Nasen-Mund-Schutz: Vor einem Jahr für die meisten noch unvorstellbar. Doch während der Coronapandemie gibt es auch für dieses emotionale Ereignis Schutzmassnahmen. Zoe Gwerder 30.01.2021, 05.00 Uhr

In den Spitälern mit Geburtenabteilungen des Kantons Zug – der Hirslanden Andreasklinik sowie des Zuger Kantonsspitals – wird die Maskenpflicht unterschiedlich streng gehandhabt. Im Kantonsspital, wo jährlich rund 1000 Babys zur Welt kommen, gibt für die werdenden Mütter zwar eine Maskenpflicht, allerdings nur bis zu dem Punkt, ab welchem sie sich durch die Maske beim Atmen behindert fühlen oder es ihnen unwohl wird. «Unter der Geburt müssen sie keine Masken tragen.

Im Gegenzug tragen alle anwesenden Mitarbeiter eine FFP2-Maske und eine Schutzbrille», erklärt der stellvertretende Chefarzt Patrick Rittmann. «So können wir uns schützen und die Frauen haben die grösstmögliche Freiheit, während sie ihr Kind auf die Welt bringen.» Es gebe keine weiteren Einschränkungen. «Wenn es der Verlauf der Geburt erlaubt, können auch Wassergeburten durchgeführt werden.»

Macht eine Frau hingegen zur Zeit der Geburt eine Covid-19-Erkrankung durch, muss sie auch während der Geburt eine Maske tragen. Sie wird von einer Hebamme begleitet, die ausschliesslich für sie zuständig ist und keine anderen Gebärenden betreut. Die Mitarbeitenden ziehen sich zusätzlich zu Maske und Schutzbrille auch noch ein Schutzmantel über. Dies habe es im Kantonsspital in Baar jedoch bisher erst wenige Male gegeben. «Knapp ein halbes Dutzend», wie Rittmann sagt. Er geht davon aus, dass sich Schwangere besser schützen und sich vor der Geburt auch vermehrt abschirmen.

Im Idealfall mit Maske bis zum Schluss

In der Andreasklinik in Cham, wo jährlich etwa 500 Kinder das Licht der Welt erblicken, wird die Maske hingegen für einen grösseren Zeitraum vorgeschrieben. Dort gilt die Maskenpflicht prinzipiell auch unter der Geburt. Die Mitarbeiter tragen hier im Normalfall chirurgische Masken. Die besser schützenden FFP2-Masken seien für Kolleginnen, die zur Risikogruppe gehören, erklärt die leitende Hebamme Mona Siewert:

«Wenn es der Frau unter der Geburt mit der Maske nicht wohl ist, haben wir bisher immer eine Lösung gefunden.»

Und auch wenn die Andreasklinik ansonsten keine Covid-19-Patienten behandelt, können am Virus erkrankte Frauen auch in Cham gebären. «Zusätzlich zur Schutzbekleidung organisieren wir uns so, dass in einem solchen Fall eine Hebamme alleine zuständig für die Frau ist und keine weiteren Patienten betreut», erklärt Siewert. «Im Idealfall heisst das, dass sie das Zimmer nie verlässt und wir ihr von aussen die benötigten Materialien bringen.»

Coronatest für Gebärende – Besuch eingeschränkt möglich

Sowohl in Baar wie auch in Cham werden alle eintretenden Patienten mit einem Schnelltest auf Covid-19 getestet. Der Vater oder eine andere Begleitperson darf in beiden Spitälern bei der Geburt anwesend sein. Auch im Wochenbett. Im Kantonsspital sieht das Schutzkonzept vor, dass es immer dieselbe Person sein muss, die zu Besuch kommt – also in den meisten Fällen der Vater. Ausnahmen sind nach Rücksprache möglich. In der Andreasklinik können auch ältere Geschwister zu gewissen Zeiten den Familiennachwuchs besuchen. Die Maskenpflicht gilt aber auch im Wochenbett: Wenn Besuch kommt oder Ärzte und Pflegende ins Zimmer treten.

Die Frauen hätten inzwischen Verständnis für die Massnahmen, da die Maske im Alltag allgegenwärtig geworden ist. Dies sagt sowohl Patrick Rittmann vom Kantonsspital wie auch Mona Siewert von der Andreasklinik. «Wenn wir ihnen erklären, dass Hebammen nicht so einfach zu ersetzten sind und wir auch deshalb eine Quarantäne oder gar eine Ansteckung wirklich verhindern möchten, zeigen sie Verständnis», erzählt Siewert.