Wenn der Gemeindepräsident wegen Coronavirus ausfällt: So meistert Oberägeri die Krise Der Oberägerer Gemeindepräsident Pius Meier ist im März schwer an Covid-19 erkrankt. Wie die Gemeinde diese zusätzliche Belastung – emotional und organisatorisch – meistert, erklärt Vizepräsident Marcel Güntert. Carmen Rogenmoser 06.07.2020, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Oberägeri (von links). Beat Wyss, Evelyn Rust, Pius Meier, Marcel Güntert, Paul Iten. Bild: PD

Fast vier Monate ist es her, dass die Coronakrise die Schweiz mit voller Wucht getroffen hat. Der Bundesrat beschloss Mitte März die ausserordentliche Lage und anschliessend den Lockdown. Läden, Restaurants, Sport- und Freizeiteinrichtungen wurden geschlossen, genauso wie die Schulen. Eine Ausnahmesituation, wie sie bisher wohl niemand kannte. Hinter den Kulissen musste vieles organisiert, aufgegleist und entschieden werden – nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf kantonaler und in Gemeindeebene. Eine zusätzliche Herausforderung kam dabei auf den Gemeinderat Oberägeri zu: Gemeindepräsident Pius Meier war selber vom Virus betroffen.

Oberägeris Gemeinderatsvizepräsident Marcel Güntert. Bild: PD

Er hatte einen sehr schweren Verlauf, musste erst hospitalisiert werden und schliesslich in die Reha. «Es war und ist eine sehr schwierige Situation», sagt Gemeinderat Marcel Güntert. Er ist Vizepräsident der Gemeinde und seit Mitte März im Dauereinsatz. Schwierig sei die Situation selbstredend für die Familie von Pius Meier, aber auch für die ganze Gemeindeverwaltung, für die Oberägerer Bevölkerung. Die Betroffenheit geht über die Gemeindegrenze hinaus. Pius Meier ist allseits bekannt und beliebt, eine «Galionsfigur». Nun endlich kommt die Erlösung: «Seit kurzem ist Pius wieder zu Hause», kann Marcel Güntert verkünden. Noch brauche er viel Ruhe und Zeit, sich zu erholen. Aber es geht ihm besser.

Der Gemeinderat hat sich bis Ende Jahr organisiert

Die Gemeinderatsmitglieder sind erleichtert – und organisiert. «Bis Ende Jahr haben wir alles aufgegleist. Alle Projekte können wie geplant vorwärtsgebracht werden.» Es sei für den ganzen Rat klar gewesen, dass alles am Laufen gehalten werden soll. «Das sind wir Pius schuldig», sagt Güntert. Mit dem Präsidium (20 Stellenprozent) und der Bauabteilung (50 Stellenprozent), der Pius Meier vorsteht, hatten und haben die restlichen Mitglieder einen beträchtlichen Mehraufwand. «Es wird einem bewusst, weshalb es die ganzen Strukturen mit den Stellvertretern braucht», sagt Güntert, Ressortvorsteher Bildung. Er übernimmt gemeinsam mit Beat Wyss, Ressortleiter Sicherheit, einen Grossteil der zusätzlichen Aufgaben.

Die letzten Monate waren anstrengend, arbeitsintensiv. «Wir konnten zum Glück schnell reagieren.» Die Gemeinde hat im letzten Jahr viel ins Digitale investiert. «Dank der neuen Gemeindewebsite und dem überarbeiteten Social-Media-Auftritt konnten wir die Bevölkerung schnell informieren», sagt der Vizepräsident. Auch intern konnte vorwärtsgemacht werden. «Die IT hat gut gearbeitet, schon am ersten Tag des Lockdown konnten die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Viele Sitzungen fanden per Videokonferenz statt, später auch in der Mehrzweckanlage Maienmatt oder im Pfarreizentrum Hofstettli.»

Das Gleiche gilt für die Organisation des Fernunterrichts der Schule. «Am Freitag, 13. März, kam der Beschluss, dass die Schulen geschlossen werden und am Montag, 16. März, hatte bereits jedes Kind zumindest Kontakt mit der zuständigen Lehrperson», erinnert sich der Schulvorsteher. Der Unterricht konnte fast nahtlos weitergeführt werden. Er spricht von einer sehr dynamischen Situation. «Es ist viel passiert, wir mussten schnell reagieren.» Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde hätten zusammen als Team sehr gut funktioniert und das schweisse zusammen. «Alle sind sehr motiviert, denken mit und helfen einander.»

Krisenbewältigung bereits ein erstes Mal analysiert

Jetzt, während der Sommerferien, erhofft Marcel Güntert sich etwas Ruhe. Kraft sammeln ist angesagt: Im Herbst steht schon wieder viel an. Die verschobene Gemeindeversammlung wird am 7. September nachgeholt. Im Dezember findet dann bereits die reguläre Wintergemeinde statt. «Wir haben uns überlegt, nur eine Versammlung zu machen», führt Güntert aus. Doch es stünden einige Traktanden an, die auf Entscheide warten.

Ende Juni habe bereits ein erster Rückblick auf die Krisensituation stattgefunden. «Wir haben evaluiert, was gut gelaufen ist und was wir anders hätten machen können.» Auch Sitzungen mit den Gastronomen und dem Gewerbe der Gemeinde fanden statt. «Dass es der Gemeinde finanziell gut geht, hilft natürlich», so Güntert. Es soll schnell und unbürokratisch geholfen werden, aber nicht einfach «nach Giesskannen-Prinzip». «Es braucht einen Kriterienkatalog.»

Stillgestanden hatte während des Lockdowns auch das soziale Leben der Gemeinde. «Wir haben viel Wohlwollen und Solidarität erhalten», sagt Güntert. «Uns war es wichtig, dass die Gemeindeverwaltung eine Anlaufstelle ist.» Weder wurden die Öffnungszeiten angepasst noch das Angebot runtergefahren. Die «Schotten dicht» zu machen, sei keine Option gewesen. «Das wäre kein schönes Zeichen gegenüber der Bevölkerung gewesen», erklärt der Gemeinderat. Auch, was die Covid-19-Erkrankung des Gemeindepräsidenten angeht. Die Anteilnahme ist gross. «Das ist sehr schön zu sehen und hat der Familie viel Kraft gegeben.» Informiert wurde jedoch nur, was mit der Familie abgesprochen war. Auch das ist ein Zeichen der Solidarität. Diese sei einmal mehr zum Zug gekommen, meint Güntert abschliessend. Die Oberägerer stünden zusammen, egal ob bei der Organisation eines grossen Festes oder in Krisenzeiten. «Dazu müssen wir Sorge tragen.»