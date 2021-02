CORONAVIRUS Zuger Expertin für Elternberatung: «Für kleine Kinder ist eine Isolation unzumutbar» Hatte ein Kind Kontakt mit einem Erkrankten in der Schule, soll es zehn Tage in Isolation. Die Umsetzbarkeit ist vom Alter dea Kindes abhängig. Vanessa Varisco 08.02.2021, 10.49 Uhr

Sein kleines Kind zehn Tage im Zimmer einsperren als Isolationsmassnahme, weil es Kontakt mit einem Covid-Patienten hatte? Davon rät Melitta Steiner, Bereichsleiterin Beratung von Punkto Zug, ab. «Das würde es nicht verstehen», erklärt die Expertin. Sie sieht hier als einzige Möglichkeit, dass sich ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind in Isolation oder die ganze Familie sich in Quarantäne begibt.

Die Überlegung der Isolation eines Kindes ist deshalb notwendig, weil gemäss einer Regelung des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Menschen, die mit engen Kontakt mit einem Infizierten hatten, sich innerhalb der Familie isolieren sollen. Im Kanton Zug wurde derzeit in verschiedenen Schulen die Virusmutation aus Südafrika festgestellt, oft hatte also nur das Kind Kontakt mit einem Coronapositiven und müsste deshalb in Isolation. Aber, und so hält es das BAG, die Machbarkeit ist ins Zentrum zu stellen.



Im Schulhaus Eichmatt haben sich die Corona Fälle vermehrt, einige Klasse müssen deshalb Fernunterricht machen. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg,

1. Februar 2021)

Für kleine Kinder unzumutbar ist eine Isolation also unzumutbar. Was ist mit Älteren? «Grösseren Kinder kann man erklären, dass es und solidarisch die Familienmitglieder den Kontakt im Moment einschränken müssen, um das Virus nicht zirkulieren zu lassen», gibt Steiner Auskunft. Vorstellbar sei auch, dass man innerhalb der Familie Masken getragen würden. Eine vollständige Isolation sei nur dann vorstellbar, wenn dad Kind erkrankt sei. Wie viel Einschränkungen Kinder vertragen, könnten die Eltern aber am besten einschätzen.

Eine Belastungsprobe für Kinder

Im Falle einer Isolation ist für Kinder ähnliches beschwerlich wie für Erwachsene: Die Tagesstruktur fällt weg. Sie können sich nicht mehr mit Kameraden und Kollegen treffen, die Rituale, die Geborgenheit vermitteln - wie das zu Bett bringen - gehören nicht mehr zur Routine. «Das ist gravierend», weiss die Bereichsleiterin Beratung, und ergänzt: «Es ist ohne Zweifel eine schwierige Situation, die, je nach Alter der Kinder starke Ängste auslösen kann.»

Wie belastend eine allfällige Isolation für ein Kind ist, hängt stark von dessen Alter ab. Auch die familiären Umstände und Wohnsituation haben einen Einfluss. «Der Aspekt wie stark eine Familie sozial verwoben ist, spielt eine Rolle», stellt Steiner fest.

Ob Isolation oder gemeinsame Quarantäne; beides kann zur Belastungsprobe für Kind und Familie werden. Damit der Haussegen nicht schief hängt, empfiehlt Melitta Steiner den Tag im Rahmen des Möglichen zu strukturieren. Klare Zeitfenster zu definieren, helfe ausserdem zu unterscheiden, wann Pflichtaufgaben wie die Hausaufgaben anstehen und wann die Kinder spielen können. «So kann Abwechslung gewährleistet werden.» Soziale Kontakte, die wegfallen, müssen nicht fehlen: Um den Draht zur Aussenwelt zu halten, kann telefoniert werden und Briefe verschickt werden. Melitta Steiner betont:

«Unfreiwillige Isolation oder Quarantäne ist nie angenehm, doch es gibt akzeptable Lösungen. Kinder und Erwachsene sollen aber ihre Gefühle ausdrücken und mitteilen, was sie erleben und vielleicht auch wie schwierig es gerade ist.»

Dabei helfen kann ein Coronafamilientagebuch.

Für die Kinder sind die Auswirkungen der Pandemie schwer greifbar

Neben der Isolation sind die Auswirkungen der Pandemie grundsätzlich nur schwer verständlich für Kinder, weiss die Punkto-Beraterin. Sie sagt: «Die schrecklichen Nachrichten von schwer erkrankten Menschen,den vielen Todesfällen, das geht auch an Kindern nicht spurlos vorbei.» Besonders auch deshalb, weil es Erkrankte in der unmittelbaren Verwandtschaft, den Grosseltern oder Nachbarn geben könne. Für Kinder ist das schwer:

«Gerade für kleine Kinder ist es unheimlich, beängstigend und kognitiv kaum zu verstehen, was das Virus mit uns macht. Wenn Leute sterben können ja auch die eigenen Eltern, Grosseltern daran sterben und das macht Kindern grosse Angst.»