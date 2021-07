Coronavirus Zwei Ansteckungsherde treiben die Zuger Fallzahlen in die Höhe Seit bald zwei Wochen steigt die Coronakurve des Kantons Zug steil an – steiler als über die gesamte Schweiz hinweg. Für die Gesundheitsdirektion bringt dieser Anstieg auch Erkenntnisse. Zoe Gwerder 08.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Neuansteckungen im Kanton Zug schnellen seit einigen Tagen nach oben. Und dies deutlich stärker, als sie davor gesunken waren. So dauerte es nicht einmal zwei Wochen bis der Sieben-Tage-Durchschnitt der Anzahl Fälle von 1,7 (24. Juni) auf 8,9 stieg (6. Juli). Hingegen hatte es rund einen Monat gedauert, um vom etwa gleich hohen Niveau wie heute zum Tiefstwert vom 24. Juni zu gelangen, wie die Zahlen des Kantons Zug zeigen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im schweizweiten Vergleich ist der Kanton Zug sowohl bei der Reproduktionszahl mit 1,77 (durchschnittlicher Median), wie auch bei der Anzahl Fälle pro 100'000 Personen in den letzten zwei Wochen am stärksten betroffen: Stand Dienstag waren dies 68 positive Fälle. Über die ganze Schweiz hinweggesehen waren es im selben Zeitraum 23 Fälle pro 100'000 Personen, wie aus den Zahlen der ETH Zürich sowie des Bundesamtes für Gesundheit hervorgeht.

Fälle derzeit noch überschaubar

Die Nachfrage bei der Zuger Gesundheitsdirektion ergibt, dass ein Grossteil der Ansteckungen in zwei Clustern aufgetreten ist. Also zwei voneinander unabhängige Ansteckungsherde, die unter sich zusammenhängen. «Das heisst aber nicht, dass sich alle am selben Ort – etwa an einem Anlass – angesteckt haben», relativiert Aurel Köpfli. Er ist für die Kommunikation der Gesundheitsdirektion zuständig.

Aurel Köpfli, Sprecher der Zuger Gesundheitsdirektion

Bild: Matthias Jurt (Zug, 24. März 2021)

Dank den derzeit noch immer tiefen Zahlen hätten diese beiden Cluster durch das Contact-Tracing rasch aufgespürt werden können. Es sei in diesen aber innert kurzer Zeit jeweils zu mehreren Ansteckungen gekommen. Köpfli:

«Das hat dazu geführt, dass die Fallzahlen im Kanton Zug rasch angestiegen sind.»

Dass der Kanton Zug nun viel stärker betroffen ist als die anderen Kantone, habe wohl aber vor allem mit der tiefen absoluten Fallzahl zu tun. «Bereits wenige Ansteckungen, wie durch die beiden Cluster, lassen die Werte gerade in einem kleinen Kanton rasch ansteigen.»

Die Impfung zeigt Wirkung

Aus dem Zuger Contact-Tracing des jüngsten Anstiegs gibt es derweil mehrere Erkenntnisse. Köpfli: «Es hat sich gezeigt, dass sich niemand der doppelt Geimpften in diesen Clustern angesteckt hat.» Deshalb hätten sich die vollständig geimpften Personen auch nicht in Quarantäne begeben müssen. «Gleichzeitig bestätigt sich auch, dass die Delta-Variante tatsächlich deutlich ansteckender ist als die bisherigen Virusvarianten.» So sei es in den Clustern zu auffällig vielen Ansteckungen gekommen.

Gemäss Köpfli hat bei den Ansteckungen auch die Fussball-Europameisterschaft eine Rolle gespielt. Allerdings nur indirekt.

«Einzelne Ansteckungen konnten auf EM-Public-Viewings zurückgeführt werden. Fälle von Personen, die vor Ort im Stadion waren, sind hingegen bisher nicht bekannt.»

Ebenfalls aus dem Schneider sind – Stand Donnerstag – die Pilotveranstaltungen im Kanton Zug. So auch der Day-Dance in Oberwil, der jüngst, vor noch nicht ganz zwei Wochen, stattgefunden hat. «Wir haben bisher bei all diesen Veranstaltungen keine Ansteckungen festgestellt», so Köpfli.

Regierungsrat ruft zur Impfung auf

Gesundheitsdirektor Martin Pfister appelliert denn auch an die Bevölkerung:

«Die Situation zeigt, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir befinden uns aktuell in einer kritischen Phase und rufen die Zuger Bevölkerung einmal mehr dazu auf, sich jetzt rasch impfen zu lassen.»

Aktuell ist im Kanton Zug 52,9 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen