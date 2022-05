Covid-19 Mit den Erfahrungen der letzten zwei Pandemiejahre: So will der Kanton Zug eine weitere Coronawelle meistern Zusammen mit dem Bund und den Kantonen wurde auch Zug von der Heftigkeit der Coronawellen überrascht. Nun bereitet sich der Kanton auf eine allfällige weitere Welle im Herbst vor. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Die Geschäftsprüfungskommission von National- und Ständerat sparten nicht mit Kritik in ihren Berichten zur Bewältigung der akuten Phase der Coronapandemie. Kritik an der Bewältigung wird auch in vom Bundesamt für Gesundheit sowie der Konferenz der Kantonsregierungen kürzlich präsentierten Berichten geäussert.

Das Impfzentrum in Baar kann innert zweier Wochen die Kapazität auf 1000 Impfungen/Tag erhöhen – sollte es zu einer weiteren Coronawelle kommen. Bild: Maria Schmid (11. Januar 2021)

Die Vorbereitungen auf eine Pandemie seien mangelhaft gewesen und in gewissen Punkten wurde eine Überreaktion festgestellt, so die wichtigsten Aussagen nach zwei Jahren Coronakrise. Die Kantone ziehen Lehren daraus. Luzern beispielsweise lässt die Frage nach dem Funktionieren der Behörden in der Pandemie in einem Bericht aufarbeiten.

Die Lagebeurteilung der Covid-19-Situation vom 25. Mai zeigt im Kanton Zug, dass die 7-Tagesinzidenz gegenüber der Vorwoche sinkt. Es seien 133 Personen positiv getestet worden, 5 Personen befinden sich in Spitalpflege, keine davon auf der Intensivstation. Von den 133 positiven Fällen der letzten Tage waren 74 männlich, 69 weiblich.

6 Personen waren mindestens 80 Jahre alt, 30 weitere Personen waren im Alter zwischen 60 und 79 Jahre alt. Sowohl die epidemiologische Lage wie auch die Lage bei der Gesundheitsversorgung liegen auf der Stufe 1 (=kontrolliert). Die Lage ist insgesamt also entspannt. Das kann sich allerdings schnell ändern.

Kanton Zug profitiert auch von der Erfahrung

Gesundheitsdirektor Martin Pfister. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 10. November 2021)

Wie der Kanton Zug auf eine allfällige weitere Welle im Herbst reagieren kann, erklärt Gesundheitsdirektor und Landammann Martin Pfister.

Martin Pfister, können Sie eine Einschätzung der möglichen Lage im Herbst vornehmen?

Wir erwarten für den Herbst eine erneute Zunahme der Virusaktivität. Bei der nun im Vergleich zu 2020 guten Grundimmunität der Bevölkerung in Bezug auf das Coronavirus ist insgesamt mit weniger schweren Krankheitsverläufen zu rechnen als in den ersten Wellen. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass Prognosen in dieser Pandemie sehr schwierig sind – mit dem Aufkommen von neuen Virusvarianten könnte sich die Situation verändern.

Wie steht es aktuell um die Testkapazitäten im Kanton?

Die aktuellen Testkapazitäten im Kanton reichen aus, sodass auch kurzfristig Testtermine gebucht werden können. Wir stehen in laufendem Kontakt mit den verschiedenen Anbietern, dadurch können wir bei sich abzeichnenden Engpässen rasch handeln.

Wo kann man sich im Kanton aktuell testen lassen?

Das Zuger Kantonsspital betreibt in Baar ein Testcenter, die Hirslanden Andreas Klinik in Cham und in Rotkreuz. Zudem bieten verschiedene Apotheken im Kanton weiterhin Tests an. Eine Übersicht findet sich auf www.zg.ch/corona.

Wie schnell wäre der Kanton Zug in der Lage, Testkapazitäten hochzufahren?

Eine Erhöhung der Kapazitäten wäre bei Bedarf innert weniger Tage möglich. Vor allem die grossen Testcenter der Spitäler könnten ihre Kapazitäten wieder erhöhen, wenn die Nachfrage ansteigt. Auch die Wiedereinführung von Reihentests, etwa an Schulen oder in Betrieben, könnte bei Bedarf rasch umgesetzt werden. Aktuell gehen wir jedoch nicht davon aus, dass dies nötig sein wird.

Wie steht es mit Impfungen? Werden solche heute noch verabreicht?

Ja, das Impfzentrum in Baar ist nach wie vor in Betrieb und verabreicht sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster. Im April wurden insgesamt knapp 1100 Impfungen durchgeführt. Dies waren zumeist Boosterimpfungen, aber auch noch einzelne Erst- und Zweitimpfungen.

Wie schnell könnte das Impfzentrum in Baar den Vollbetrieb wieder aufnehmen?

Aktuell ist das Impfzentrum jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag geöffnet, was die jetzige Nachfrage gut abdeckt. Im Hinblick auf die Sommerferienzeit rechnen wir mit einer Steigerung der Nachfrage, da verschiedene Länder nach wie vor Impfungen zur Einreise vorschreiben. Mit den aktuellen Öffnungszeiten können wir bis zu 2000 Impfungen im Monat verabreichen. Eine Erhöhung der Kapazitäten auf Vollbetrieb mit bis zu 1000 Impfungen am Tag wäre innert 2 bis 3 Wochen möglich.

Was ist bezüglich weiterer Boosterimpfungen für gefährdete Personen geplant?

Wir halten uns bei den Boosterimpfungen an die entsprechenden Empfehlungen des BAG und der EKIF. Sobald entsprechende Empfehlungen für weitere Auffrischimpfungen erlassen werden, werden wir diese im Kanton Zug umsetzen. Wir gehen davon aus, dass weitere Auffrischimpfungen für gewisse Bevölkerungsgruppen gegen Ende Sommer empfohlen würden.

Wie steht es um die Spitalkapazitäten? Würden diese im Falle einer weiteren Welle ausgebaut?

Es besteht eine eingespielte Kooperation zwischen den innerkantonalen und ausserkantonalen Spitälern. Ein allfälliger Bedarf an erhöhter Spitalkapazität wird über eine Koordination zwischen den Spitälern sichergestellt.

Wie ist die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen geregelt?

In der normalen Lage gemäss Epidemiengesetz sind die Kantone verantwortlich für die Umsetzung der Pandemiebekämpfung. Der Bundesrat hat dies kürzlich bekräftigt. Die Kantone nehmen ihre Verantwortung wahr. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) hat ein Vorgehen definiert, wie sich die Kantone bei der Absprache von Massnahmen koordinieren können. Ich unterstützte diese Planungen. Gerade in Fragen zur Isolation und Quarantäne oder möglichen anderen Bekämpfungsmassnahmen ist eine Koordination unter den Kantonen sinnvoll. Da allerdings nicht die Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren entscheiden, sondern die Kantonsregierungen, werden die von der GDK empfohlenen Massnahmen in den Kantonen wohl unterschiedlich umgesetzt.

Wie ist die Finanzierung zwischen Bund und Kantonen geregelt? Wer finanziert was?

Der Bund wird weiterhin die Finanzierung der Tests übernehmen, die Kantone sind für die Bereitstellung der notwendigen Kapazitäten zuständig. Auch die Kosten für die Impfungen werden grundsätzlich weiterhin vom Bund und den Krankenversicherern übernommen, die Kantone sind auch hier für die Infrastruktur verantwortlich.

Informationen zu Covid-19 im Kanton Zug gibt es unter www.zg.ch/corona.

