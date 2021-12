Zuger Schulen suchen dringend nach Aushilfs-Lehrkräften

Covid-Fälle Aushilfen gesucht! PH Zug greift verzweifelten Schulen unter die Arme Schulen im Kanton Zug suchen dringend nach Vertretungen für Lehrpersonen, die wegen positiver Covid-Tests in Quarantäne müssen. Der Mangel an Aushilfen ist akut. Nun stellt die PH Zug 70 Studierende, um die Lage zu entspannen. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

In den vergangenen Tagen und Wochen ist es für Schulen im Kanton Zug wegen vermehrter Covid-Fälle zunehmend schwierig geworden, ihren Betrieb und den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Nebst der Koordination von Massentests und Homeschooling muss immer wieder nach Ersatz für ausfallende Lehrpersonen gesucht werden. Und dieser ist rar. «Es gehört zum schulischen Alltag, nach Vertretungen für ausfallende Lehrpersonen zu suchen», sagt der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss.

«Aber das Ganze hat ein ausserordentliches Ausmass angenommen.»

Der Zuger Kultur- und Bildungsdirektor Stephan Schleiss. Bild: PD

Zu einem gewissen Grad vermögen die Schulen Lehrpersonenausfälle zu stemmen, indem sie sich intern organisieren oder auf ihren Pool an externen Aushilfen zurückgreifen. Teils müssen aber ganze Klassen in Quarantäne, oder es fallen gleich mehrere Lehrpersonen aus. In mindestens einem Fall musste eine Zuger Schule für zwei Wochen alle ihre Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken. Das ist alles mit Mehraufwand verknüpft. Wenn Coronafälle wie Wellen über einer Schule zusammenbrechen, geraten die Ressourcen an Aushilfe-Lehrpersonen von einem auf den anderen Tag an den Anschlag.

«Der Einsatz der Lehrpersonen auf allen Schulstufen ist derzeit enorm. Alle arbeiten über ihrem üblichen Pensum», sagt Schleiss. «Sie helfen aus, wo sie nur können. Wir sind sehr dankbar für dieses aufopfernde Engagement.» Welche Gemeinden oder Schulstufen besonders betroffen sind, lasse sich nicht sagen. Die Situation verändere sich jeweils abrupt.

PH Zug stellt 70 Studierende

«Das Bedürfnis der Schulen nach Unterstützung bei Stellvertretungen durch die PH Zug ist gross», sagt René Hartmann. Als Studienleiter Berufspraxis unterhält er engen Kontakt mit den Kooperationsschulen der PH. Dazu gehören nebst einigen ausserkantonalen auch alle elf gemeindlichen Schulen im Kanton Zug. Um die Kooperationsschulen zu entlasten, hat die PH ihre Zweit- und Drittjahrstudierenden Anfang Dezember aufgerufen, sich für Stellvertretungen von maximal acht Tagen zur Verfügung zu stellen. Acht Schultage entsprechen zehn Tagen Quarantäne. «Rund 70 Studierende haben sich auf den Aufruf gemeldet, also fast ein Drittel», sagt Hartmann. «Das sind erfreulich viele.» Am 15. Dezember wurde die Liste der möglichen Stellvertretungen dann an die Schulen gemailt. Seither sind laut Hartmann bereits sechs Anfragen eingetroffen. Wie aus zahlreichen Rückmeldungen hervorgehe, empfinden die Schulen das Angebot vor allem als wertvoll, weil die Studierenden sehr flexibel und spontan reagieren können.

René Hartmann, Studienleiter Berufswissen und Berufspraxis PH Zug. Bild: PD

Für die Studierenden und ihre Dozierenden bedeute das Stellvertretungsprogramm zusätzlichen Aufwand, so Hartmann. «Darum haben wir versucht, die Anmeldung und Abfrage via Onlinetool möglichst einfach zu gestalten.» Die Studierenden tragen Namen, Handynummer, Schulstufe, Fach und die Orte der Schulen ein, für welche sie einspringen könnten. Die Schulen nehmen dann direkt mit ihnen Kontakt auf. «Das Ganze soll möglichst keine negativen Auswirkungen aufs Studium haben», sagt Hartmann. «So werden den Studierenden beispielsweise keine Absenzen eingetragen, wenn sie in einer der Kooperationsschulen Stellvertretungen übernehmen.»

