Covid-Zertifikat Zuger Regierungsrat Pfister: «Es gibt kein Recht auf verfügbare Tests» Die ausgeweitete Zertifikatspflicht wirkt sich im Kanton Zug auf die Test-Nachfrage, aber auch auf die Impfquote aus. Der Gesundheitsdirektor betont derweilen, dass man mit dem Entscheid gegen das Impfen auch gewisse Einschränkungen hinnehmen müsse. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 17.09.2021, 19.00 Uhr

Ein Antigen-Schnelltest wird verarbeitet.

Symbolbild: Pius Amrein (Nottwil, 4. August 2021)

Nach der ersten Zertifikatswoche wird klar: Die Testcenter laufen am Limit. Trotz dem teilweisen Ausbau der Kapazitäten waren zeitweise alle Termine ausgebucht. Wie am Freitagmorgen (17. September 2021), als auf den Online-Buchungssystemen der Andreas Klinik, der Drogerie Moll im Zugerland sowie des Kantonsspitals bis Ende September beziehungsweise gar Mitte Oktober keine neuen Termine mehr angezeigt waren. Und auch wenn immer wieder einzelne Termine frei werden, zeigen die Buchungsportale, dass die Nachfrage nach Tests sehr hoch ist. So ist die Anzahl der Antigen-Schnelltests seit dem Ende der Sommerferien wieder deutlich gestiegen. Dies dürfte mit der vierten Welle, aber auch mit dem Saisonstart der Kulturhäuser – und der damit verbundenen Zertifikatspflicht – zusammenhängen. Auf der Grafik noch nicht ersichtlich ist die aktuelle Woche mit der ausgeweiteten Zertifikatspflicht.

