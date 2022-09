Curling Sportlich und privat im Glück: Briar Hürlimann-Schwaller vor der neuen Saison Die 28-jährige Curlerin aus Cham, die seit Sommer verheiratet ist, spielt neu im Weltmeisterteam Tirinzoni. Tipps holt sie sich auch von ihrem bekannten Vater. Michael Wyss Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Briar Schwaller-Hürlimann stellt mit ihrem Ehemann Yannick ein erfolgreiches Mixed-Team. Bild: Celine Stucki (Solothurn, 30. Januar 2021)

Die Equipe um Skip Silvana Tirinzoni, Weltmeisterin von 2019, 2021 und 2022, hat sich im vergangenen Sommer neu formieren müssen. Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander sind zurückgetreten.

Die Chamerin Briar Schwaller-Hürlimann, zuvor beim Team Oberwallis (Schweizer Meister 2020), gehört nun dem Weltklasse-Team an.

«Der Wechsel ist die neue Herausforderung, die ich suchte», sagt Schwaller-Hürlimann, die mittlerweile im solothurnischen Recherswil lebt. Im vergangenen Juli hat sie Curler Yannick Schwaller geheiratet.

Auch mit 28 Jahren ist man lernfähig

«Silvana Tirinzoni und Alina Pätz gehören zu den weltbesten Spielerinnen. Sie feierten national und international viele Titel. Mit ihnen zu spielen, ist eine grosse Sache für mich», führt die 28-Jährige aus. Zuletzt konnte das Team Tirinzoni, das für den CC Aarau spielt, im April in Calgary den dritten Weltmeistertitel in Serie bejubeln – 2020 wurde pandemiebedingt keine WM durchgeführt.

«An diese grossen Erfolge will ich anknüpfen und einen Schritt vorwärts machen. Entwickeln kann man sich immer, auch in meinem Alter findet ein Lernprozess statt», sagt Briar Schwaller, die Tochter des Olympiasiegers von 1998 Patrick Hürlimann.

Apropos: Findet ein Gedankenaustausch zwischen Vater und Tochter statt?

«Absolut. Curling ist natürlich immer ein Thema bei uns in der Familie. Ich hole mir Ratschläge ein, die mir Entscheidungen erleichtern. Diese Gespräche sind mir wichtig.»

Ende Oktober wird das EM-Ticket vergeben

Die Chamerin setzt nicht allein auf den Sport, sondern unterrichtet an einer Primarschule im bernischen Lotzwil. Das nächste grosse sportliche Ziel ist die Teilnahme mit dem CC Aarau an der Europameisterschaft, die vom 19. bis 26. November in Östersund (Schweden) stattfindet.

«Wir müssen uns an verschiedenen Turnieren dafür qualifizieren. Am 23. Oktober wird abgerechnet. Die vier besten Resultate kommen in die Wertung, die dann über die Selektion entscheiden», erklärt sie.

Eines dieser EM-Qualifikationsturniere findet in der laufenden Woche statt. Vom 23. bis 25. September steht das Women’s Masters Basel auf dem Programm. Briar Schwaller sagt:

«Ich freue mich auf das Heimpublikum. In der Schweiz zu spielen, ist immer etwas Besonderes.»

Bei diesem Turnier sind auch ihre Schwester Corrie Hürlimann sowie die Zugerin Raphaela Keiser mit ihren Teams zu sehen. Keiser spielt unter anderen mit der Sempacherin Selina Witschonke.

Weitere Ziele des Teams Tirinzoni sind ein Platz in den Top 5 im weltweiten Klubranking, den Schweizer-Meister-Titel zu holen und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im März 2023 ebenfalls in Schweden. Ein Fernziel sind die Olympischen Spiele, betont Briar Schwaller: 2026 finden sie in der Nähe zur Schweiz, in Mailand und Cortina d’Ampezzo, statt.

Mit dem Ehemann im Team

Überdies verfolgt die 28-Jährige auch hohe Ziele im Mixed Curling. In dieser Kategorie spielt sie mit ihrem Ehemann Yannick Schwaller (27) für den CC Solothurn Regio.

Die beiden feierten im 2021 den Schweizer-Meister-Titel und im Februar 2022 die SM-Silbermedaille. «Eine Teilnahme an einer WM oder bei Olympia wäre ein grossartiges Erlebnis. Wir arbeiten hart dafür», sagt Briar Schwaller-Hürlimann.

