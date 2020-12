CVoronavirus Auch die Zuger Skigebiete schliessen über Weihnachten Nach Luzern und Schwyz, nun auch in Zug: Ab Dienstag bis und mit 29. Dezember müssen alle Zuger Skigebiete schliessen. 18.12.2020, 18.16 Uhr

So sah es im Skigebiet Raten Mitte Dezember aus. Ab kommenden Dienstag ist vorerst Schluss mit dem Liftbetrieb. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri 13. Dezember 2020)

(pl) «Aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben können keine Bewilligungen für den Betrieb von Zuger Skigebieten erteilt werden», heisst es in einer Mitteilung des Kantons Zug. Von der Schliessung betroffen ist das Skigebiet Nollen-Unterägeri, das Skigebiet Zugerberg, sowie der Skilift auf dem Raten. Um eine Bewilligung für den Betrieb von Skigebieten erteilen zu können, müsse neben dem Vorliegen eines funktionierenden Schutzkonzeptes auch die Bundesvorgabe erfüllt sein, dass in den Spitälern hinreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Im Kanton Zug sowie den umliegenden Nachbarkantonen kämen die Spitäler aufgrund der steigenden Hospitalisationsraten von Covid-19-Patientinnen und -Patienten derzeit an ihre Kapazitätsgrenzen, heisst es in der Mitteilung weiter.