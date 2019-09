Nach der Demission von CVP-Gemeinderat Matthias Hürlimann findet am 15. Dezember in Walchwil die Ersatzwahl statt. Die CVP hat nun einen Kandidaten vorgeschlagen.

Nach der Demission von CVP-Gemeinderat Matthias Hürlimann findet am 15. Dezember in Walchwil die Ersatzwahl statt. Die CVP hat nun einen Kandidaten vorgeschlagen.

CVP Walchwil nominiert Manuel Studer für die Gemeinderatswahl

Nach der Demission von CVP-Gemeinderat Matthias Hürlimann findet am 15. Dezember in Walchwil die Ersatzwahl statt. Die CVP hat nun einen Kandidaten vorgeschlagen.

(haz) Der Vorstand der CVP Walchwil teilt mit, er werde zuhanden der Parteiversammlung vom 3. Oktober, Manuel Studer für den Gemeinderat vorschlagen.

Manuel Studer (Bild: PD)

Manuel Studer ist 46 Jahre alt, Geschäftsinhaber und Geschäftsführer der StuderDigital GmbH in Zug, einer Agentur für digitales Marketing. Er ist in Walchwil aufgewachsen und verheiratet mit Eveline. Nach der Lehre als Schriftsetzer arbeitete Manuel längere Zeit in Südamerika. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz fand er rasch den Einstieg als Designer in die damals aufkommende Internet-Industrie. 2003 gründete er seine Agentur für Markenkommunikation, heute mit Schwerpunkt Digital-Marketing.

Berufsbegleitend absolvierte Studer verschiedene Ausbildungen und schloss einen Master in Mobile Application Design an der Zürcher Hochschule der Künste und einen CAS (Certificate of Advanced Studies) in Brand Management and der Hochschule Luzern ab

Manuel Studer hat sich bereits seit längerer Zeit auch ausserhalb seines Betriebes engagiert. Von 2011 bis 2015 war er Mitglied der Kulturkommission Walchwil. Er ist Mitglied des Gewerbevereins Walchwil, des Bike Club Walchwil und Vorstandsmitglied der Vereinigung Business am See, Zug.