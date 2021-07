Leserbrief Dank an die Vorstandsmitglieder «Der Präsident beruhigt den Teamchef», Ausgabe vom 2. Juli 07.07.2021, 15.41 Uhr

Der FC Rotkreuz würde 1959 gegründet. Seit dieser Zeit haben einige Freiwillige den Fussball in Rotkreuz mit viel Herzblut und Einsatz zu einem der grössten Vereine der Gemeinde Risch gemacht. Da war also vor zehn Jahren ein gewisser Claudio Carbone noch nicht dabei.

Um jetzt auch noch zu schreiben, dass der FC schon fast zweimal in Konkurs gegangen sei, entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Er stand lediglich einmal kurz vor dem Aus, weil es an Vorstandsmitglieder fehlte. Da habe ich mich bereit erklärt, diesen Verein zu retten. Die Juniorenbewegung war auch nicht am Boden, wie es der jetzige Präsident darstellt. Man betrachte die heutigen Resultate und wird schnell feststellen, dass auch heute noch kein Team in der Coca-Cola-Liga mitspielt.

Um das Thema erste Mannschaft zu erwähnen: Aus meiner Sicht war es eh ein Fehler, diese als eine separate Organisation auszulagern. Ich möchte aber selbstverständlich die Leistung dieser Akteure nicht schmälern. Ich möchte aber allen Vorstandsmitgliedern, die zurzeit den FC lenken, von Herzen Danke sagen.

Zu guter Letzt: Sollte Herr von Euw zurücktreten, was dann? Dann kommt vielleicht das grosse Lichterlöschen.

Steve Jörg, Rotkreuz