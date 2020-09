Dank Kampfstärke bannen die Zuger Unihockeyanerinnen den Fluch Zug United reagiert auf die Auftaktniederlage und siegt bei den Wizards in Burgdorf mit 5:3 in der Nationalliga A. Samira Inglin 21.09.2020, 14.21 Uhr

Zugs Sandra Kuster (Mitte) ist Doppeltorschützin. Bild: Roger Zbinden (23. November 2019)

In der vergangenen Saison durfte die Neue Schützenmatt in Burgdorf wahrlich nicht als gutes Pflaster für Zug United bezeichnet werden, gingen doch sämtliche Spiele in dieser Halle verloren. Zug liess sich am vergangenen Samstag von den negativen Erinnerungen aber nicht beirren und schaffte dank einer kämpferischen Leistung einen 5:3-Erfolg.

Das Spiel begann mit einem Schock für das Gastteam: Gerade mal 40 Sekunden waren gespielt, als der Ball ein erstes Mal den Weg ins Zuger Tor fand. Wachgerüttelt von diesem Tor, nahmen die Zugerinnen anschliessend das Spieldiktat in die Hand. Das wurde vorerst nicht belohnt – im Gegenteil. Die Wizards nutzten einen Abstimmungsfehler in der Zuger Defensive aus und erhöhten auf 2:0.

Wenig Ertrag für den vielen Aufwand

Da Fortuna nicht auf Zuger Seite zu sein schien, mussten sich die Kolinstädterinnen den Torerfolg hart erarbeiten. In der 15. Minute glückten die Bemühungen in der Person von Kamila Paloncyova, die zum 1:2 traf. Zug war in der Folge deutlich spielbestimmender, woran auch der dritte Berner Treffer durch Wüthrich kurz vor Drittelende nichts ändert. Im zweiten Drittel änderte sich am Spielgeschehen nicht viel. Zug war weiterhin die agierende Mannschaft, die sich Chance um Chance erarbeitete und die gegnerische Verteidigung mit hohem Pressing früh störte. Doch Sandra Kusters Treffer zum 2:3 war bis zur Pause der einzige Ertrag.

Die Wizards, die vor allem für ihr Offensivspektakel bekannt sind, vermissten Skorerin Wyss schmerzlich. Und als Wildermuth mit einem blauen Auge pausieren musste, wurden die Torchancen für die Bernerinnen seltener. Zug hingegen lief sowohl auf als auch neben dem Spielfeld zu Topform auf. Geblockte Schüsse, erfolgreiche Dribblings und zielgenaue Pässe wurden von der Bank frenetisch gefeiert.

Und nachdem in der 45. Minute dank Eliska Trojankova der langersehnte Ausgleichstreffer gefallen war, stieg das Energielevel noch einmal. Zug belohnte sich schliesslich für die Bemühungen: In der 49. Minute traf Kuster zum 4:3. Und kurz vor Schluss erzielte Sabrina Ott das 5:3 ins leere Tor.

Zug konnte gegen die Wizards zeigen, welches Potenzial im Team steckt. Der Fluch der Halle in Burgdorf ist gebannt.

