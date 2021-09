Standpunkt «Standpunkt»: Dank kantonaler Altersstrategie zu einer guten Altersbetreuung ALG-Gemeinderätin Tabea Zimmermann-Gibson plädiert dafür, dass es im Kanton eine gemeinsame Altersstrategie gibt. Tabea Zimmermann Gibson, Gemeinderätin ALG 28.09.2021, 05.00 Uhr

Ein kleiner Kanton mit elf verschiedenen gemeindlichen Altersstrategien: Ist das effizient und im Sinne der Bevölkerung? Ist es wünschbar, dass beispielsweise die Bewohnerinnen in einer Zuger Gemeinde Zugang haben zu den Angeboten von Pro Senectute oder der Nachbarschaftshilfe KISS, nicht aber die Bewohner in einer anderen Gemeinde? Ist es richtig, wenn betreuende Familienangehörige in einer ressourcenschwachen Gemeinde ganz auf sich gestellt sind, weil es für sie keine Unterstützung gibt?