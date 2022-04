Leserbrief Dankbarkeit statt Blockade Gedanken zu Klimastreiks 19.04.2022, 16.35 Uhr

Die Klimademonstranten radikalisieren und entfremden sich immer mehr von der Realität. Auf klares Unverständnis sorgte auch die Aktion von einigen radikalen Aktivisten, die in der Schweiz sogar eine Autobahn blockierten. Man stellt sich die Frage, weshalb erlauben sich diese Leute, einfach andere Menschen zu bevormunden, indem beispielsweise viele Leute gehindert werden, ihren Terminen nachzukommen?

Ich selber habe beruflich sehr viel mit der Solarbranche zu tun und kann jedem Aktivisten raten, anstatt zu demonstrieren und Strassenblockaden zu organisieren, sich Werkzeug zu beschaffen und die Handwerker zu unterstützen. In der Schweiz wird nämlich seit mehreren Jahren gewaltig investiert und mittlerweile sind die Auftragsbücher bei den Firmen über Monate prall gefüllt.

Dies funktioniert, weil in der Schweiz die Rahmenbedingungen in vielen Bereichen optimal sind. Dazu gehört auch, dass die Steuerbelastung gegenüber Firmen und Privaten einigermassen erträglich sind. Was hingegen fehlt, sind die Handwerkerinnen und Handwerker. Zusätzlich bin ich überzeugt, dass die Handwerker und unsere Wirtschaft mit den vielen KMU sehr viel bewirken und unseren Respekt und Dankbarkeit anstatt einer Blockade verdienen. Anpacken statt streiken – Arbeit gibt es mehr als genug und es gibt noch vieles zu tun.

Beni Riedi, Kantonsrat SVP, Baar