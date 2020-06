Leserbrief Danke für die Blumen Dank an die Gemeinde 22.06.2020, 11.19 Uhr

Der Gemeinde Unterägeri gebührt ein herzliches Dankeschön. Für die schönen Blumenrabatten am Lorzen-Fussweg, entlang der Ahornstrasse und auch am Zubringer-Bächli durch den Zimmel in die Lorze. Wer Augen hat für die Natur, erkennt darin den löblichen Versuch, die Gemeinde mit Blumen- Farbtupfern zu verschönern. Ich ermuntere die Verantwortlichen, dem grauen Beton und den teils fantasielosen Gartenanlagen ein nachahmendes Beispiel zu liefern. Weiter so.

Hans Wild-Iten, Unterägeri