Das Ägeribad erhält einen Architekturpreis Das Bäderprojekt «Ägeribad» in Oberägeri wurde mit dem «Iconic Award: Innovative Architecture» ausgezeichnet. In seinem Volumen und seiner Materialisierung nimmt das Gebäude Rücksicht auf die Umgebung und die direkte Seelage. 18.08.2020, 11.55 Uhr

Blick ins Ägeribad mit der dreiseitigen Verglasung. Bild: PD

(haz) Das Ägeribad lädt mit atemberaubender Sicht auf den Ägerisee zum Schwimmvergnügen und zur Entspannung ein. Die Lage direkt am See verpflichtet zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Volumen und der Materialisierung, schreibt die Scheitlin Syfrig Architekten, Luzern, die das Bad gestaltet hat. So wurde das Gesamtvolumen bewusst aufgeteilt, um der Grösse des Gebäudes seine Massigkeit zu nehmen und eine harmonische Einbettung in die Umgebung zu erzielen.

Das Ägeribad von aussen. Bild: PD

Die dreiseitige Verglasung des Schwimmbeckens bietet den Besuchern beim Schwimmen eine traumhafte Sicht und allen Spaziergängern einen Einblick ins Schwimmgeschehen, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei der Farb- sowie Materiawahl wurde bewusst auf die Umgebung Rücksicht genommen. So bestehen die Fassaden des neuen Hallenbades aus einem umlaufenden Schirm aus vertikalen Holzlamellen, die an den traditionellen Holzbau in der Landwirtschaftszone vis-à-vis über dem Ägerisee anlehnen. Jedes Volumen hat einen eigenen und aus der Umgebung abgeleiteten Farbton.

Blick auf den Aussenbereich des Ägeribads. Bild: PD

Der «Iconic Award: Innovative Architecture» prämiert visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Inszenierung und dem Zusammenspiel der Gewerke im Kontext der Architektur.