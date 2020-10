Kommentar Hockeyzuschauer - mach das Beste aus der Maske Als leidenschaftlicher EVZ-Fan ist Marco Morosoli einfach nur froh, wieder ins Stadion zurückkehren zu dürfen. Das Tragen einer Schutzmaske ist für ihn zweitrangig. Marco Morosoli 02.10.2020, 19.22 Uhr

Marco Morosoli

Derzeit mit einer Maske ein EVZ-Spiel zu verfolgen, das ist doch viel besser, als wenn es gar kein Eishockey in der Bossard-Arena mehr gäbe. Wenn alle eine Mund-Nasenbedeckung aufsetzen, fällt der Einzelne auch gar nicht mehr auf. In den vergangenen Monaten haben wir vieles verändert und werden in Zukunft noch viel mehr verändern müssen. Viele murrten, widersetzten sich oder schalteten gar auf den Widerstand-Modus. Warum nur?