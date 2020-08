Das beste Schweizer Beachvolleyballduo Betschart/Hüberli ist bald ganz nah zu sehen Am ersten Septemberwochenende werden die zweifachen Turniersiegerinnen dieser Coronasaison in Hüberlis Heimat Reichenburg zu sehen sein. 24.08.2020, 17.21 Uhr

Nina Betschart (links) und Tanja Hüberli sind gegenwärtig unschlagbar. Bild: Facebook

(bier) Die Steinhauserin Nina Betschart und ihre Partnerin Tanja Hüberli sind nicht zu bremsen. Nach dem Sieg in Hamburg triumphierten sie jüngst auch im österreichischen Baden.

Den nächsten Auftritt haben die beiden ganz in der Nähe: Am 5. und 6. wird ein Turnier in Reichenburg SZ ausgetragen, woher Tanja Hüberli stammt. Ihre Eltern sind denn auch im Organisationskomitee des erstmals durchgeführten Wettbewerbs.