Leserbrief Das «C» darf verschwinden «Der CVP-Präsident und der reformierte Oberhirte», Ausgabe vom 24. Januar 04.02.2020, 14.27 Uhr

Die alten Werte in der CVP dürfen sich verändern. Die Zeiten haben sich auf allen Ebenen geändert, betreffend Strukturen, Kulturen und Werte in allen Parteienlandschaften zu eidgenössischen, kantonalen und gemeindlichen Themen und Inhalten. Die Wahlen 2019 sind klare Signale gewesen und Zeit für eine Bilanz. Die CVP war immer eine bodenständige Volkspartei vom Arbeitnehmenden und -gebenden inklusiv Bauern. Ich bin klar der Meinung wir dürfen oder müssen das «C» weglassen. Das ist in der heutigen Parteienlandschaft eine neue Weichenstellung für Jung und Alt. Es braucht Mut, und wir haben jetzt mit einem stagnierenden Wähleranteil die Chance, junge Generationen anzusprechen, die sich wohlfühlen und gewinnen können. Uns als ehemaligen CVP-Politikern fällt doch kein Stein aus der Krone, wir haben doch das möglichste gemacht. Als Volkspartei sind wir mitten in der Parteienlandschaft von links und rechts, und wir sind und bleiben Realisten wie immer. Wenn wir das C weglassen, sind wir nicht weniger christlich, denn Vertrauen und Ehrlichkeit sind im Leben zentral und die wichtigen Werte für unsere Wähler der Volkspartei der Mitte.