Das Chrööpfelimee gab den Anstoss zur Gründung eines Chors Eine Klasse Kantischüler hat sich einige Jahre nach dem Abschluss zu einer Gesangsgruppe zusammengetan. Zoe Gwerder 26.02.2020, 18.30 Uhr

Der Chor Laut & Luise sang bereits am letztjährigen Chrööpfelimee für die Paare. Bild: PD

Kaum sind die närrischen Tage vorbei, wird in der Stadt Zug bereits wieder Musik durch die Gassen klingen – jedoch feiner und leiser. Am Sonntag ziehen elf Chrööpfelimee-Gruppen durch die Stadt und bringen 15 Verliebten ein Ständchen. Zu den Gesangsgruppen gehört in diesem Jahr zum zweiten Mal auch die Gruppe Laut & Luise.

Im Vergleich mit vielen anderen, die seit Jahren dabei sind, sind sie quasi die Frischlinge. Doch auch sonst fallen sie auf – die jungen Frauen und Männer, die sich in den vergangenen Monaten für das Chrööpfelimee vorbereitet haben, gehören zu den Jüngsten. «Wir sind alle um die 25 Jahre alt, denn der Kern unserer Gruppe ging gemeinsam in dieselbe Kanti-Klasse», erklärt Co-Präsidentin Noemi Sablonier. Ein Grossteil ihrer Musikklasse habe sich auch nach dem Ende der Kanti regelmässig getroffen. «Es schwebte uns seit längerem vor, wieder gemeinsam Musik zu machen.» Bei vielen habe aber die Zeit nicht gereicht. Nachdem einige von ihnen im Sommer vor zwei Jahren kurz vor Studienabschluss standen, nahmen sie einen Anlauf. «Wir sagten uns, ‹so, jetzt machen wir mal›. Denn sonst wäre es wohl nie mehr etwas geworden», erinnert sich Sablonier und lacht.

Das Chrööpfelimee kam ihnen diesbezüglich entgegen.

«Für uns war es die perfekte Gelegenheit, den Chor zu gründen. So hatten wir ein Publikum, ohne gross etwas organisieren zu müssen.»

Und nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gründeten sie ihren Verein. Inzwischen ist die Gruppe ziemlich angewachsen. Ursprünglich 12 Sängerinnen und Sänger, waren am letzten Chrööpfelimee bereits 20 Leute mit Laut & Luise unterwegs. In diesem Jahr seien es gar 34. «Bis jetzt sind lauter Leute dazugekommen, die wir auch sonst schon kannten.»

Musiklehrer stellten Noten zur Verfügung

Einige ihrer Stücke stammen auch in diesem Jahr noch aus ihren Kanti-Zeiten. «Als wir starten wollten, fragten wir unsere ehemaligen Musiklehrer, ob sie uns die Noten einiger Stücke zur Verfügung stellen könnten.» Die Lehrer hätten sich gefreut und mitgemacht, so Sablonier. «Inzwischen haben wir zusätzlich ein paar Noten gekauft.» Mit 34 Personen wird Laut & Luise in diesem Jahr wohl die grösste Gruppe sein, die am Chrööpfelimee unterwegs ist. Die Gaben – «Chrööpfeli» und Wein – hätten im vergangenen Jahr aber gut gereicht, schliesslich hätten sie auch bei allen Paaren gesungen. «Es könnte auch sein, dass sie uns aufgrund der Gruppengrösse noch ein bisschen mehr Chrööpfeli und Wein in die Körbe gelegt haben», vermutet Noemi Sablonier. Die süsse Backware würden sie jeweils vor Ort verspeisen. Die zwei bis drei Flaschen Wein, die es pro Auftritt im vergangenen Jahr gegeben hat, werden hingegen für einen geselligen Abend aufbewahrt.

Das Chröpfelimee findet am Sonntag, 1. März, vom 17.30 bis 23 Uhr in der Stadt Zug statt. Der Chor Laut & Luise singt um 20.50 Uhr beim Hotel Ochsen.