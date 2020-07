Das Coronavirus stoppt Neuheimer Pläne für Senioren Die Einführung einer Seniorenkommission, die via Budget beschlossen wurde, liegt bis auf weiteres auf Eis. Tijana Nikolic 16.07.2020, 20.00 Uhr

Die Gründung einer Seniorenkommission, wie es Neuheim bei der Gemeindeversammlung von letztem Dezember via Budget beschlossen hatte, war weit fortgeschritten, als die Hauptzielgruppe aufgrund des Coronavirus zur gesundheitlichen Risikogruppe wurde. «Die Verabschiedung des Pflichtenhefts sowie die offizielle Einberufung der Kommission per Gemeinderatsbeschluss wurden deshalb bis auf weiteres zurückgestellt», sagt Andreas Bächtold, Gemeinderat und Vorsteher der Abteilung Soziales und Gesundheit. Da die Coronaproblematik im Kanton Zug in den ordentlichen politischen Strukturen bewältigt wurde und weiterhin werde, seien die Ressourcen in den Sozial- und Gesundheitsabteilungen sehr beansprucht. Das gelte für die kleine Abteilung in Neuheim in besonderem Masse.