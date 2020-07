Porträt Das Ehepaar Otlu hat grosse Pläne mit dem kleinen Kiosk am Zuger Postplatz Seit etwas über einem Jahr betreiben Zeynep und Abdullah Otlu aus Cham den legendären Kiosk. Ihre Verkaufstrategie? Gute Laune. Raphael Biermayr 05.07.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zeynep und Abdullah Otlu führen am unteren Postplatz den wahrscheinlich kleinsten Kiosk im Kanton Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 4. Juni 2020)

Der Begriff «Mikrokosmos» trifft auf diesen Ort zu wie auf wenige andere ausserhalb von Gefängnismauern. Denn ein wesentlicher Teil des Lebens des Chamer Ehepaars Zeynep (53) und Abdullah (56) Otlu spielt sich auf geschätzten zweieinhalb Quadratmetern ab. Sie führen seit etwa über einem Jahr den Kiosk am unteren Postplatz, der dank seiner freistehenden Lage der meistbeachtete im Kanton Zug sein dürfte. «Und der kleinste», merkt Abdullah Otlu an. Er sagt dies mit Stolz, denn wenig Platz erfordert viel Einrichtungsgeschick. Bei einer Führung in die und um die abschliessbare Bude offenbaren sich erstaunlich viele Lagermöglichkeiten.

Der Kiosk sollte eigentlich gar nicht mehr hier stehen, wie vor drei Jahren bekanntgegeben wurde. Denn der Stadtrat hatte grosse Pläne auf dem unteren Postplatz, im Zuge derer unter anderem der Kiosk und die Parkplätze weichen sollten. Daraus wurde nichts.

Die Otlus planen jedenfalls, sich länger einzurichten. Um das Schwitzen der Schokolade in der Auslage bei hohen Temperaturen zu verhindern, wollen sie eine Schiebetür einbauen, die die kühle Luft der bereits installierten Klimaanlage im Kiosk hält.

Jahrzehnte in der Papierfabrik Cham

Dass die Otlus im Herbst ihres Berufslebens einen Kiosk übernahmen, war für sie selbst eine Überraschung. Beide hatten zuvor in verschiedenen anderen Berufen in Cham gearbeitet; Zeynep beispielsweise allein 15 Jahre in der Andreasklinik, Abdullah sogar 35 Jahre in der Papierfabrik. Und er erklärt:

«Ich gehörte zu den Letzten, die das Areal der Papieri verliessen, bevor die ersten Gebäude abgebrochen wurden.»

Ein Freund erzählte ihm vom Kiosk in Zug, für den der Besitzer einen Betreiber suchte. Und so kam eines zum anderen.

Eine Goldgrube ist der Kiosk nicht, sondern laut den Schilderungen der Otlus vor allem harte Ausdauerarbeit. Seitdem sie die Bude am unteren Postplatz aufgesperrt hatten, hätten sie nicht einen Tag geschlossen gehabt. Ferien nähmen die Eheleute getrennt.

Diese eiserne Disziplin sei wichtig, um Kunden zurückzugewinnen, erklärt Abdullah Otlu. Denn diese hätten sich abgewandt, weil der Kiosk zuvor sonntags und montags geschlossen gewesen sei. Otlu arbeitet ausserdem zu 100 Prozent bei einer Bäckerei in Cham als Fahrer, wo er am frühen Morgen beginnt. Nach einem Mittagsschlaf löst er seine Frau Zeynep am Kiosk ab.

Vor kurzem gab es Familienzuwachs

Die beiden sind augenscheinlich ein eingespieltes Team, was nicht verwundern kann: Sie lernten sich im Jahr 1988 kennen, als Abdullah Otlu aus Cham in die Türkei zurückgekehrt war, um seinen Militärdienst abzuleisten. Schon ein Jahr später heirateten sie. Mittlerweile sind sie zweifache Eltern und seit 15 Monaten nicht nur Kioskbetreiber, sondern auch Grosseltern.

Die Tage am unteren Postplatz sind immer lang, aber nicht immer abwechslungsreich. Zeynep Otlu sagt offen:

«Es ist manchmal schon langweilig.»

Die anderen, die guten Tage, an denen sie mit Kunden ins Gespräch kommt und viele Lächeln erntet, entschädigen sie dafür. Eine Kundin hat ihr sogar mal eine Blume überreicht. Geschenke gibt es manchmal auch von den Otlus für die (kleinen) Kunden beispielsweise in Form von «Schläckstängeln».

Der meistverkaufte Artikel? «Zigaretten», antwortet Abdullah Otlu. Allerdings verdiene er daran fast nichts. Gleiches gelte für den Losverkauf. 10 Prozent des Erlöses gehen an den Verkäufer. Dieser sieht sich manchmal vor eine finanzielle Herausforderung gestellt: Weil Gewinne bis 200 Franken am Kiosk ausbezahlt werden müssen, seien die Otlus häufig dazu gezwungen, Privatgeld vorzuschiessen. Die höchste Marge gibt es auf Getränke, die sie ebenfalls gut verkaufen würden. Zeitungen sind hingegen Ladenhüter. Und auch ihre Besonderheit, der türkische Kaffee, ist noch kein Verkaufsschlager.

Grossandrang am Pfingstmontag

Wie in vielen anderen Geschäftsbereichen ist auch im Kioskwesen das Wetter ausschlaggebend für den Erfolg. In diesem Teil der Stadt sind nur an schönen Tagen und auch am Wochenende Passanten anzutreffen. Wie am vergangenen Pfingstmontag, als die Otlus 230 Verkaufsvorgänge auf ihrem Block notierten – Rekord. Was den Tagesumsatz anbelangt, ragt der Samstag am Seefest 2019 heraus. Den Betrag wollen die Betreiber aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

Dieses Jahr wird die Zuger Grossveranstaltung aus bekannten Gründen nicht durchgeführt. Auch darüber hinaus hat die Coronakrise Zeynep und Abdullah Otlu Kundschaft gekostet. Unterkriegen lassen die beiden sich davon nicht.