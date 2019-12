Das Einkaufscenter Herti Zug zieht ins Provisorium Anfang 2020 beginnt auch im Innern des Einkaufscenters Herti der Umbau. Die Ladengeschäfte befinden sich ab dem 6. Januar 2020 in einem Verkaufsprovisorium ausserhalb des Centers. Am 15. Oktober 2020 ist Wiedereröffnung. 27.12.2019, 12.00 Uhr

Künftige Ansicht des Einkaufscenters Herti von Osten (aus Richtung Allmendstrasse). Visualisierung: PD

(haz) Der letzte Verkaufstag im alten Einkaufscenter Herti ist der Samstag, 4. Januar, wie die Genossenschaft Migros Luzern mitteilt. Schon am Montag, 6. Januar um 7.30 Uhr öffnen die Geschäfte in einem rund 1000 Quadratmeter grossen Containerprovisorium auf der Ostseite des Einkaufscenters Herti, Richtung Allmendstrasse. Als Willkommensgeschenk erhalten die Kundinnen und Kunden einen Dreikönigskuchen (solange Vorrat). Vertreten im Herti-Provisorium sind die Migros, Denner, Post und die Herti Apotheke + Drogerie. Bis in der Folgewoche werden auch Bossard Bäckerei und Café (8. Januar), die Zuger Kantonalbank mit einem Selbstbedienungsautomaten (8. Januar), Dieter's Haar Studio (11. Januar) und Duett Boutique (13. Januar) ihre provisorischen Geschäfte eröffnen. Die Öffnungszeiten im Herti-Provisorium bleiben gleich.