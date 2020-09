Leserbrief Das Einmaleins ist nur noch Makulatur Zu einem bewilligten Baugesuch 24.09.2020, 15.43 Uhr

Weder die Gemeinde noch der Kanton hatten etwas gegen das Baugesuch an der Lorzenstrasse 2 in Unterägeri einzuwenden. Dieses wurde inzwischen genehmigt, die Fakten sind: Grenzabstand zu Gewässer (Lorze) beträgt null. Der jetzige Anbau mit einer Garage hatte ebenfalls diesen Abstand, war aber in der Höhe begrenzt gewesen und vorne zur Höfnerstrasse war noch eine freie Fläche vorhanden.