Handball Das Feuer hat gefehlt - die Zuger Handballerinnen verlieren gegen GC Amicitia Zürich Handballerinnen des LK-Zug können auch das zweite SPL1-Spiel nicht für sich entscheiden. Michael Wyss 11.09.2022, 13.07 Uhr

Zug Goalies (hier Jennifer Abt) sind oft im Stich gelassen worden. Mathias Blattmann (Zug, 10. September 2022)

Die LK-Zug-Akteurin Svenja Spieler nahm kein Blatt vor den Mund. «Wir waren heute kein Team, jede hat für sich gespielt. Es war keine Mannschaftsgefüge, kein Kollektivleistung», saget sie nach der 20:26-Niederlage gegen GC Amicitia Zürich enttäuscht. «Im offensiven Bereich fehlte die Durchschlagskraft, auch waren wir nicht effizient. In der Abwehr liessen wir zudem die Kompaktheit vermissen. Unser Spiel war zu fehlerhaft», monierte sie weiter.

Den favorisierten Zugerinnen fehlten Lockerheit und Spielfreude. «Wir waren verkrampft, auch emotionslos. Gute Aktionen wurden nicht bejubelt, was motivierend gewesen wäre. Ich spürte keine positive Energie», stellte Zugs Torhüterin Desirée Ligue fest.

Die Partie in der Zuger Sporthalle zog viele Interessierte an. Mathias Blattmann (Zug, 10. September 2022)

In den letzten zehn Minuten ohne Luft

Die Zürcherinnen waren nach der 25:42-Klatsche gegen die Spono Eagles als Schlusslicht nach Zug gereist. Doch der LKZ fand während der gesamten Partie kein probates Mittel gegen die spielfreudigen Gegnerinnen. Diese lagen meist in Führung. Die Zugerinnen glichen die Partie zwar zwischenzeitlich aus, (13:13, 18:18) konnten aber wegen folgender Fehler keine Wende einleiten. Zwischen der 50. und 60. Minute gelang den Gastgeberinnen nur ein Treffer.

Das erinnerte an den ersten SPL1-Saisonmatch in Winterthur, der in einer 31:38-Abfuhr mündete. Am Mittwoch gastieren die Spono Eagles zum Derby in der Zuger Sporthalle (Spielbeginn um 19 Uhr). Was benötigt es, um den totalen Fehlstart zu vermeiden? LKZ-Spielerin Zora Litscher glaubt es zu wissen: «Feuer und Überzeugung. Tugenden, die wir heute vermissen liessen.»

Zug – Amicitia Zürich 20:26 (10:12)

Sporthalle Zug – 200 Zuschauer – SR Abalo, Maurer.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug; 4-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia Zürich.

Zug: Abt/Ligue; Schürmann, Kyra Gwerder, Zaetta (3), Stutz (1), Goldmann, Alina Gwerder (2/2), Steinmann (1), Litscher (3/2), Riner (5), Spieler (2), Betschart (2), Loretz (1).