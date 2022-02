Fasnachtsmagazin Feuerhorn: Menzinger Moralhörner statt Corona

Das Feuerhorn Die Menzinger Moralhörner stehlen dem Coronavirus die Schau Die Frontseite des vom Styger-Korps produzierten Mini-Magazins Feuerhorn ist bis am Morgen des Schmutzigen Donnerstags hochgeheim. Auch heuer ist den Blattmachern eine Überraschung gelungen. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 24.02.2022, 18.30 Uhr

Ein Thema hatte sich für die 129. Ausgabe des Feuerhorns aufgedrängt: Corona rauf und gleich wieder runter. Der titelmässige Dauerläufer der vergangenen zwei Jahre findet auf der Frontseite statt, ist gut platziert, aber nicht seitenfüllend. Die Macher des Feuerhorns huldigen den Marketing-Schlagworten: «Sex sells» (Sex verkauft sich). Die Redaktion nörgelt an den Verantwortungsträgern der Kantonsschule Menzingen herum, wo die Vorgänge um eine Lehrerin, die mit ihrer Klasse über Sexualität sprach, Schlagzeilen machte; die Lehrerin arbeitet nicht mehr in Menzingen. Ein «widerliches Thema» schreibt das Feuerhorn, denn das Fasnachtsmagazin muss in Zeitungen des Jahres 1977 blättern, um Moralapostel wie die aktuelle Führung der Kantonsschule Menzingen zu finden. Für ihr Verhalten bekommen die Schuloberen vom Feuerhorn die Note «Selbstbefriedigend».