Das Freestyle-Angebot in Baar und Umgebung ist gewachsen

Das Areal der Spinnerei in Baar soll weiterentwickelt werden. Dazu hat die Firma Patrimonium, die Eigentümerin, einen Architekturwettbewerb durchgeführt. Kürzlich wurde bekannt, was auf dem Gebiet, das die Spinnerei, die grossen Hallen an der Langgasse und den Parkplatz zu den «Höllhäusern» umfasst, geplant ist. Rund je ein Drittel ist für Arbeits- und Wohnfläche geplant, der Rest ist für «Bildung, Freizeit und Kultur» vorgesehen. Die denkmalgeschützten Gebäude der Spinnerei werden stehen gelassen, die restlichen kommen weg. Der entsprechende Bebauungsplan wird in den nächsten rund zwei Jahren ausgearbeitet.

Das Bauprojekt hat grossen Einfluss auf die Geschäfte in den bestehenden Gebäuden. So ist das Velo-Outlet seit mehr zwei Jahren in der Spinnerei und möchte gerne bleiben, wie Geschäftsführer Erwin Merz sagt: «Wir sind überzeugt vom Standort, ohne genau zu wissen, was auf uns zukommt.» Gespräche hätten bisher noch nicht stattgefunden, so Merz. «Eine offene Kommunikation wäre sehr wünschenswert.» Anders klingt das beim Sportartikelhändler Decathlon. «Vor zwei Wochen fand eine Informationsveranstaltung in Baar statt», erklärt Geschäftsführer Michael Schiesser. «Alle geplanten Mieter» seien da bereits genannt worden. «Das Projekt ist weit fortgeschritten und selbstverständlich wird Decathlon auch ein Teil beim neuen Projekt sein und den Standort in Baar beibehalten.»