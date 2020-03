Leserbrief Das Gleichgewicht ist labil – und droht zu kippen «Medtech-Firma zieht nach Zug», Ausgabe vom 20.Februar 10.03.2020, 15.13 Uhr

Die Berichte über Firmen, beispielsweise aus der Medtech-Branche, welche in den Kanton Zug ziehen, reissen nicht ab. Im gleichen Atemzug wird jeweils betont, dass damit wieder Hunderte von Kaderleuten mitziehen werden, und das Steueramt kann jubeln: Oftmals handelt es sich dabei um Grossverdienende, welche sich den eh schon knappen Zuger Wohnraum leisten können und die Wohnpreis-Spirale aufwärts treiben. Dass die vielen Ex-Patriots unter den Zuzügern «von Bergen und See begeistert» sind, ist nicht erstaunlich. Erstaunlich respektive bedenklich ist hingegen, dass unsere verantwortliche Politik und die Wirtschaftsförderung diese Entwicklung seit Jahren anheizen. Als direkte Folge wird für viele Einheimische der eh schon teure Zuger Wohnraum unbezahlbar. Wissen Sie, dass in benachbarten Gemeinden wie Knonau, Mettmenstetten, Sins oder Oberrüti ganze Kolonien von verdrängten Zugern wohnen?