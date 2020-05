Interview Das Güsel-Imperium: Wie ein Zürcher das Zuger Entsorgungssystem revolutionierte Seit einem Vierteljahrhundert widmet sich Zeba-Geschäftsführer Hans Ulrich Schwarzenbach im Kanton Zug der Entsorgung. Er hat das Abfalltrennen und die Marke Ökihof massgeblich mitgeprägt – ein Blick zurück kurz vor der Pension. Laura Sibold 10.05.2020, 20.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Seine Zeit ist bald abgelaufen: Hans Ulrich Schwarzenbach, hier im Ökihof Cham, kehrt dem Zeba bald den Rücken. Bild: Matthias Jurt (22. April 2020)

Im Ökihof Cham in der Furenmatt herrscht Hochbetrieb. Zig Autos stehen vor der Einfahrt Schlange. Wegen des Coronavirus dürfen nur fünf Fahrzeuge gleichzeitig in den Ökihof hineinfahren, was von einem eigens dafür angestellten Werkhofmitarbeiter überprüft wird. Hans Ulrich Schwarzenbach, von allen Hasi genannt, führt stolz durch den Chamer Ökihof. Der 65-Jährige amtet seit 1995 als Geschäftsführer des Zweckverbandes der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba). Ende Juli wird Schwarzenbach pensioniert und gibt das Zeba-Zepter seiner Nachfolgerin, der Hünenbergerin Heidi Oswald, weiter.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind die Einnahmen der Sackgebühren um 50 Prozent angestiegen. «Das heisst, die Leute haben im letzten Monat mehr Güsel abgegeben. Da die Abfallmenge des Gewerbes aber gesunken ist, blieb die Güselmenge unter dem Strich konstant», erklärt Schwarzenbach. Der Mettmenstetter ist auf seinem Gebiet eine Koryphäe – hat er den Zeba doch in bald 25 Jahren zu einem der fortschrittlichsten Schweizer Abfallbewirtschaftungsverbände aufgebaut.

Sie sind der höchste Güselexperte im Kanton Zug. Ein Bubentraum?

Hans Ulrich Schwarzenbach: Bei Bergtouren mit meiner Familie haben wir liegen gelassenen Güsel immer mitgenommen. Das hat mich geprägt. Ich komme aus einer Familie von Naturwissenschaftlern und habe Agrarwissenschaften studiert. Daher habe ich mich schon früh mit ressourcenschonenden und nachhaltigen Ideen befasst.

Der Kanton Zug hat heute mit seinen Ökihöfen eines der erfolgreichsten Abfallkonzepte der Schweiz. Wie kam es dazu?

In den 1990er-Jahren wollte die Regierung eine Kehrichtverbrennungsanlage in Küssnacht am Rigi mitfinanzieren, doch der Kredit kam nicht durch. Das war auch gar nicht nötig, denn Experten wiesen darauf hin, dass es keine neue Anlage braucht. Würde die Bevölkerung ihren Abfall sauber trennen und jeder Stoff umweltgerecht entsorgt oder rezykliert, könnten die bestehenden Verbrennungsanlagen ausreichen. Die treibende Kraft war der Zuger Stadtökologe Emil Stutz. Er brachte die Stadt dazu, den Güterschuppen am Bahnhof zu mieten und bestellte beim städtischen Bauamt Personal für die Sortierung verwertbarer Abfälle. Die Baracke am Bahnhof war im Volksmund «am Öki sin Hof», der Ökihof. So war eine Marke geboren, die bis heute Bestand hat.

Was führte danach zur Gründung des Zweckverbandes?

Nachdem es in Zug und Unterägeri erste Ökihöfe gab, merkten die übrigen Gemeinden, dass sie ebenfalls professionelle Strukturen brauchen. 1995 entschlossen sie sich zur gemeinsamen Entsorgung ihrer Abfälle, um überall dieselben Konditionen zu haben. Sie schufen den Zeba mit dem Ziel, möglichst wenig Güsel zu verbrennen und möglichst viele Wertstoffe wiederzuverwerten. Die Gebühren, Angebote und Informationen wurden vereinheitlicht. Ohne ein breites Netz an Unterstützern in Verwaltung, Politik und Werkhöfen wäre das wohl nicht möglich gewesen.

Zugleich wurden Ökihöfe in jeder Zuger Gemeinde geschaffen.

Genau, heute gibt es im Kanton Zug 12 Ökihöfe. Vor 18 Jahren hat der Zeba die Marke Ökihof schützen lassen. Wer heute seinen Werkhof Ökihof nennen möchte, zahlt für das Konzept und den guten Ruf jährlich 100 Franken. Schweizweit gibt es etwa 35 Ökihöfe nach unserem Vorbild. Und zig Delegationen aus dem In- und Ausland besuchen uns zur Inspiration. Einmal kam auch eine Londoner Stadträtin vorbei, die für 800'000 Tonnen Abfall pro Jahr zuständig ist. Sie sagte uns: «So eine Halle könnten wir auch bauen. Aber Abfall trennen, wieso machen das die Leute?»

Was umfasst das Gesamtangebot des Zeba heute alles?

Wir kümmern uns um alles, was aus Haushalten zu entsorgen ist. Erste Priorität hat die Weiterverwendung des Rohstoffes, also zum Beispiel Altpapier zu Papier, Flaschen zu Glas, PET zu Faserpelz oder Speiseresten zu Erde. Die bei der Verbrennung frei werdende Energie soll mit höchstmöglichem Wirkungsgrad auch verwertet werden.

Bald keine Säcke mehr am Strassenrand (ls) Bis 2030 sollen alle Güselsäcke aus den Zuger Strassen verschwunden sein. Das will die neue Strategie des Zeba erreichen. Konkret sollen Güselwagen nicht mehr die einzelnen Kehrichtsäcke vor jedem Haus einsammeln, sondern nur noch die zentral gelegenen Unterflurcontainer anfahren. «Um dieses Ziel bis in zehn Jahren zu erreichen, müssen wir im Kanton Zug jährlich 30 bis 60 neue Unterflurcontainer erstellen», erklärt Zeba-Geschäftsführer Hans Ulrich Schwarzenbach. Nicht nur Neubauten sollen mit den chromstahlfarbenen UFC-Säulen ausgerüstet werden, sondern auch bestehende Wohnquartiere. Derzeit prüfe man mit den Gemeinden die Möglichkeiten, 245 Unterflurcontainer gebe es bisher im Kanton Zug. Am meisten davon stehen in Zug und Unterägeri, am wenigsten in Hünenberg. Unterflurcontainer prägen bald das Strassenbild Das heisse nicht, dass es den blauen «sackstarken» Güselsack bald nicht mehr geben werde, betont Schwarzenbach. Die Einwohner sollen gemäss Verursacherprinzip weiterhin für ihren Abfall aufkommen und diesen im gebührenpflichtigen Sack in einen nahen Unterflurcontainer werfen. «Mit dem Sack ist ersichtlich, dass die Gebühren bezahlt wurden», so der Zeba-Geschäftsführer. Die Vorteile des Strategiewechsels liegen für ihn auf der Hand: «Der Betrieb verschiedener Leerungssysteme ist teuer. Mit Unterflurcontainern gibt es weniger Retourfahrten und ein voller Abfallsack kann sofort verschwinden. Entsprechend gibt es keinen Wildtierverbiss von Säcken mehr und das Strassenbild ist schöner.» Das sei wichtig, da die Fläche im öffentlichen Raum knapp sei.

Wie kam es, dass 1999 sogar der Komiker Peach Weber in einer Kampagne fürs Recycling warb?

Der Zeba hat die Bevölkerung immer wieder an der Zuger Messe angesprochen. Kurz vor der Jahrtausendwende sollte Peach Weber die Leute fürs getrennte Kunststoffsammeln sensibilisieren. Die Marketingaktion war meine Idee, getreu dem Kalauer «Überall hets Infos drah» statt Webers Lied «Überall hets Pilzli drah».

Welche anderen lustigen Geschichten haben Sie in Ihrer Zeit als Zeba- Geschäftsführer erlebt?

Um der Bevölkerung die durch Littering verursachte Abfallmenge bewusst machen zu können, liess der Werkhof einmal während einer Sommerwoche alles auf der Rössliwiese liegen. Ein Zimmermann nahm zugleich neben einer Dame auf einer Bank Platz und rühmte die Aussicht. Aber das Littering gefiel im nicht. Die Dame offerierte ihm eine Hunderternote, falls er aufräume. Das tat er. Des einen Freud ist des anderen Leid. Lachen musste ich auch während einer Ökihof-Führung mit einer Schulklasse. Da sagte ein Schüler zu mir: «Sie haben da einen interessanten Job. Was verdienen Sie?»

Eine Frage zum Güsel, statt zum Lohn: Ist die Abfallmenge mit dem Bevölkerungswachstum gestiegen?

Nein, die Abfallmenge pro Person und Jahr verläuft seit 2014 leicht rückläufig. So fielen im vergangenen Jahr 410 Kilogramm Güsel pro Einwohner an, 2018 waren es noch 430 Kilogramm. Heute gibt es weniger Altpapier, weil vieles im Internet statt im Archiv steht. Und es gibt Miniaturen von Geräten, wo früher ein schwerer PC stand.

Lohnen sich die Zuger Ökihöfe denn noch, wenn es pro Kopf immer weniger Güsel gibt?

Ökihöfe sind kein Auslaufmodell. Die Zugerinnen und Zuger sind inzwischen sehr gute Abfalltrenner. Alles an einem Ort zurückgeben zu können, ist wie Einkaufen im Laden, einfach umgekehrt. Entsorgen ist nicht nur Pflichterfüllung, sondern auch ein gesellschaftlicher Anlass und für viele ein Ritual.

Am 31. Juli gehen Sie in Rente. Werden Sie in Ihrer Pension die Zeit nutzen, um die Zuger weiter fürs Recyceln zu sensibilisieren?

Nein, dafür engagieren sich nun neue Verwaltungsräte und die neue Geschäftsführerin Heidi Oswald. Ich freue mich darauf, Vorlesungen über Genetik zu besuchen, denn es interessiert mich sehr, wo die Forschung da heute steht. Zudem singe ich im Männerchor und möchte weiterhin auf die eine oder andere Art motivierend im öffentlichen Leben mitwirken.

Mittlerweile ist Hans Ulrich Schwarzenbach am Ende seiner Führung durch den Ökihof Cham angekommen. «Meine Zeit beim Zeba ist auch bald abgelaufen», witzelt er und deutet auf eine grosse Wanduhr, die in einem bunten Sammelsurium an entsorgten Gegenständen herumliegt.