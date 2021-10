Leserbrief Das Kernproblem des Christentums liegt viel tiefer Zu einer Umfrage der katholischen Kirche 20.10.2021, 14.18 Uhr

In den drei deutschsprachigen Bistümern der Schweiz wurde der Befragungsprozess dem GFS Bern übertragen. In Missachtung der Aufforderung, Fünfergruppen zu bilden, habe ich bereits als Einzelperson teilgenommen. Wer macht sich schon die Mühe, bei dem herrschenden Desinteresse an kirchlichen Fragen, Zeit für solche Gruppenbildungen zu opfern?